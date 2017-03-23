Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

22 марта 2017, 17:50
Избран новый состав Совета директоров аэропорта Владивосток

Избран новый состав Совета директоров аэропорта Владивосток

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт Владивосток"

Новые собственники АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) поделили места в новый состав совета директоров аэропорта, сформированный на внеочередном собрании акционеров 17 марта, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

17 марта 2017 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт Владивосток", в ходе которого  был сформирован новый Совет директоров в составе: два представителя сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International  Екатерина Теренова и Дмитрий Почекуев, старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций Илья Седов, управляющий директор авиационной дирекции холдинга "Базовый элемент" Алексей Васильченко,  гендиректор ООО "Аэро-Груз" Владилен Сытник, его отец Анатолий Сытник (совладелец "Аэро-Груза"), председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт"  Константин Басюк.

Метки: аэропорт, МАВ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае
вчера, 15:00
Между российскими предпринимателями и представителями зоны взаимной торговли КНР на территории Суйфэньхэ была построена "Русская улица"
"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке
21 марта 2017, 19:00
Место выбрано вблизи Центра зимнего отдыха "Комета"
Бизнесмены Санкт-Петербурга проявили интерес к экономике Приморского краяБизнесмены Санкт-Петербурга проявили интерес к экономике Приморского края
20 марта 2017, 13:30
На площадке XI Петербургского Партнериата Приморье провело обзор инвестиционных предложений из северной столицы

Последние новости

Эксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка трудаЭксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка труда
вчера, 19:40
Анализу подверглись экономические показатели последних 26 лет
США, Япония и Южная Корея подтвердили неудачу КНДР при запуске ракетыСША, Япония и Южная Корея подтвердили неудачу КНДР при запуске ракеты
вчера, 17:20
Ракета взорвалась через несколько секунд после старта
Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"
вчера, 17:00
Выставка пройдет с 25 до 31 марта

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 5
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+