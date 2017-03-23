Избран новый состав Совета директоров аэропорта Владивосток

Новые собственники АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) поделили места в новый состав совета директоров аэропорта, сформированный на внеочередном собрании акционеров 17 марта, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

17 марта 2017 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт Владивосток", в ходе которого был сформирован новый Совет директоров в составе: два представителя сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International Екатерина Теренова и Дмитрий Почекуев, старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций Илья Седов, управляющий директор авиационной дирекции холдинга "Базовый элемент" Алексей Васильченко, гендиректор ООО "Аэро-Груз" Владилен Сытник, его отец Анатолий Сытник (совладелец "Аэро-Груза"), председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.