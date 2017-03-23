США, Япония и Южная Корея подтвердили неудачу КНДР при запуске ракеты

Американские, японские и южнокорейские СМИ сообщают о проведении очередных испытаний ракетного вооружения со стороны КНДР, но на этот раз эти испытания завершились провалом, сообщает ЕНВ.

Так агентство Reuters сообщает о том, что ракета, запущенная с территории Северной Кореи, взорвалась через несколько секунд после старта: "Тихоокеанское командование США зафиксировало неудачную попытку Северной Кореи провести пуск ракеты… неподалеку от Калма (международного аэропорта)".

Также японское агентство Kyodo сообщило о проведении новых ракетных испытаниях КНДР, которые завершились провалом. По их данным запуск произошёл с полигона, расположенного на востоке КНДР, вблизи от города Вонсан. "Мы работаем с нашими партнерами над более подробной оценкой (ситуации). Мы продолжаем внимательно следить за действиями Северной Кореи", сообщает Тихоокеанское командование США.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года КНДР произвела ряд испытаний ракетного вооружения (12 февраля и 6 марта), а 18 марта военное ведомство КНДР сообщило об успешном испытании нового двигателя для ракет.