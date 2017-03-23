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Стиль жизни

22 марта 2017, 17:00
Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"

Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"

Выставка пройдет с 25 до 31 марта

В Мастерской арт-резиденции "Заря" (цех ЦРМ, 5 вход) 25 марта в 19:00 состоится открытие отчетной выставки художника Андрея Дмитренко. Выставка продлится до 31 марта. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Проект "Сигналы" Андрея Дмитренко посвящен состоянию неопределенности, которое так характерно для молодых жителей Владивостока. Несомненной и ярко выраженной местной тенденцией последних десятилетий является миграционный отток образованного и трудоспособного населения, усугубленный портовой спецификой города, где все – временно, изменчиво, не навсегда. Поневоле у молодых жителей возникает вопрос: оставаться или последовать примеру знакомых и уехать? При этом окружающая реальность не дает однозначного ответа, и поиски направляющих движение маяков, сигналов к действию остаются индивидуальной ответственностью каждого, кто задается этим вопросом.

Метания и сомнения, характерные для общества с отсутствующими или искусственно привитыми ценностями и критериями, свойственны и самому художнику как представителю поколения молодых людей, родившихся и выросших во Владивостоке. Проект становится отражением этой ситуации и попыткой уловить сигналы – в словах своих друзей и ровесников, точно так же спрашивающих себя о своем настоящем и будущем.

Метки: выставка, Заря

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