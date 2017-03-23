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Общество

22 марта 2017, 16:00
Владивостокская таможня задержала партию автомобильных шин

Владивостокская таможня задержала партию автомобильных шин

Декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленные как шины для специализированных транспортных средств, используемых в строительстве и горном деле, сотрудниками Владивостокской таможни было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров. По факту вместо заявленного товара в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей популярной торговой марки "TRIANGLE", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Следует отметить, что фактически выявленные товары облагаются в два раза большей ставкой таможенной пошлины, нежели задекларированные товары. Более того, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 154 от 17 ноября 2015 года в отношении грузовых шин производства КНР, в частности торговой марки "TRIANGLE", применяются антидемпинговые меры посредством взимания дополнительной антидемпинговой пошлины. 

По факту заявления недостоверных сведений о товарах при таможенном декларировании рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ – наложение штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.

Метки: ДВТУ, таможня, шины

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