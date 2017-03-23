Владивостокская таможня задержала партию автомобильных шин

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленные как шины для специализированных транспортных средств, используемых в строительстве и горном деле, сотрудниками Владивостокской таможни было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров. По факту вместо заявленного товара в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей популярной торговой марки "TRIANGLE", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Следует отметить, что фактически выявленные товары облагаются в два раза большей ставкой таможенной пошлины, нежели задекларированные товары. Более того, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 154 от 17 ноября 2015 года в отношении грузовых шин производства КНР, в частности торговой марки "TRIANGLE", применяются антидемпинговые меры посредством взимания дополнительной антидемпинговой пошлины.

По факту заявления недостоверных сведений о товарах при таможенном декларировании рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ – наложение штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.