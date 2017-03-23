"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае

Делегация приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 17-18 марта 2017 года провела официальное открытие офиса в провинции Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ, сообщает ЕНВ.

Основными задачами представительства "ОПОРЫ РОССИИ" в Китае является поддержка, защита прав и интересов российских предпринимателей, создание благоприятного бизнес-климата и популяризация российских товаропроизводителей на территории КНР.

После торжественного открытия в офисе представительства "ОПОРЫ РОССИИ" было проведено совещание по вопросам развития взаимных торговых отношений между российской и китайской стороной, а также по вопросам, касающиеся продвижения интересов российских предпринимателей в ведении бизнеса на территории "Русской улицы". Помимо этого были затронуты технические вопросы, имеющие отношение к оформлению необходимых для ведения бизнеса документов, а также к преференциям в сфере аренды помещений и таможенных выплат. После совещания была проведена совместная выездная комиссия по выявлению контрафактных российских продуктов в торговом центре российских товаров г. Суйфэньхэ, также была совершена поездка на территорию зоны упрощенных таможенных процедур, "бондовой зоны" и на "Русскую улицу".

Напомним, что в рамках реализации плана программы по установлению и укреплению международных экономических связей между российскими предпринимателями и представителями зоны взаимной торговли КНР на территории г. Суйфэньхэ, граничащим с Приморским краем, была построена "Русская улица". Она являет собой отстроенные торгово-выставочные помещения, открытые для деятельности российских предпринимателей.

"Наши предприниматели теперь будут знать, что в Китае у них есть свое представительство, куда можно обратиться по любому вопросу, связанному с торговыми отношениями. Открытие данного представительства – это взаимная двусторонняя инициатива российских предпринимателей и китайских властей. Раннее нами было заключено соглашение о сотрудничестве с Управлением торговли и надзора за рынком г. Суйфэньхэ, в котором сказано, что представители зоны свободной торговли г. Суйфэньхэ готовы оказать российским предпринимателям экономическую поддержку посредством отмены арендной платы помещений на территории "Русской улицы" сроком на 3 года, предоставить помощь при вхождении на рынок КНР физических лиц, а также при регистрации юридических лиц на территории Китая. Также нами была создана группа компаний "Союз", которая будет заниматься развитием экономических отношений, выходом наших экспортеров на китайские рынки, защитой их интересов, интеграцией в условия китайского законодательства и бизнес-процессы. Подробную информацию о ГК "Союз" можно посмотреть на сайте гк-союз.рф",- председатель ПКО "ОПОРА РОССИИ" Виталий Гуменюк.