Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

22 марта 2017, 15:00
"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае
"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае

"ОПОРА РОССИИ" открыла представительство в Китае

Между российскими предпринимателями и представителями зоны взаимной торговли КНР на территории Суйфэньхэ была построена "Русская улица"

Делегация приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 17-18 марта 2017 года провела официальное открытие офиса в провинции Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ, сообщает ЕНВ.

Основными задачами представительства "ОПОРЫ РОССИИ" в Китае является поддержка, защита прав и интересов российских предпринимателей, создание благоприятного бизнес-климата и популяризация российских товаропроизводителей на территории КНР.

После торжественного открытия в офисе представительства "ОПОРЫ РОССИИ" было проведено совещание по вопросам развития взаимных торговых отношений между российской и китайской стороной, а также по вопросам, касающиеся продвижения интересов российских предпринимателей в ведении бизнеса на территории "Русской улицы". Помимо этого были  затронуты технические вопросы, имеющие отношение к оформлению необходимых для ведения бизнеса документов, а также к преференциям в сфере аренды помещений и таможенных выплат. После совещания была проведена совместная выездная комиссия по выявлению контрафактных российских продуктов в торговом центре российских товаров г. Суйфэньхэ, также была совершена поездка на территорию зоны упрощенных таможенных процедур, "бондовой зоны" и на "Русскую улицу".

Напомним, что в рамках реализации плана программы по установлению и укреплению международных экономических связей между российскими предпринимателями и представителями зоны взаимной торговли КНР на территории г. Суйфэньхэ, граничащим с Приморским краем, была построена "Русская улица". Она являет собой отстроенные торгово-выставочные помещения, открытые для деятельности российских предпринимателей.

"Наши предприниматели теперь будут знать, что в Китае у них есть свое представительство, куда можно обратиться по любому вопросу, связанному с торговыми отношениями. Открытие данного представительства  – это взаимная двусторонняя инициатива российских предпринимателей и китайских властей. Раннее нами было заключено соглашение о сотрудничестве с Управлением торговли и надзора за рынком г. Суйфэньхэ, в котором сказано, что представители зоны свободной торговли г. Суйфэньхэ готовы оказать российским предпринимателям экономическую поддержку посредством отмены арендной платы помещений на территории "Русской улицы" сроком на 3 года, предоставить помощь при вхождении на рынок КНР физических лиц, а также при регистрации юридических лиц на территории Китая. Также нами была создана группа компаний "Союз", которая будет заниматься развитием экономических отношений, выходом наших экспортеров на китайские рынки, защитой их интересов, интеграцией в условия китайского законодательства и бизнес-процессы. Подробную информацию о ГК "Союз" можно посмотреть на сайте гк-союз.рф",- председатель ПКО "ОПОРА РОССИИ"  Виталий Гуменюк.

Метки: Опора России, представительство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Избран новый состав Совета директоров аэропорта ВладивостокИзбран новый состав Совета директоров аэропорта Владивосток
вчера, 17:50
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт Владивосток"
"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке
21 марта 2017, 19:00
Место выбрано вблизи Центра зимнего отдыха "Комета"
Бизнесмены Санкт-Петербурга проявили интерес к экономике Приморского краяБизнесмены Санкт-Петербурга проявили интерес к экономике Приморского края
20 марта 2017, 13:30
На площадке XI Петербургского Партнериата Приморье провело обзор инвестиционных предложений из северной столицы

Последние новости

Эксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка трудаЭксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка труда
вчера, 19:40
Анализу подверглись экономические показатели последних 26 лет
США, Япония и Южная Корея подтвердили неудачу КНДР при запуске ракетыСША, Япония и Южная Корея подтвердили неудачу КНДР при запуске ракеты
вчера, 17:20
Ракета взорвалась через несколько секунд после старта
Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"Во Владивостоке Андрей Дмитренко представит отчетный проект "Сигналы"
вчера, 17:00
Выставка пройдет с 25 до 31 марта

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 5
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+