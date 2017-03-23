Китай пытается воздействовать на Республику Корея по вопросам размещения американских ракет

Китай расширяет санкции против Южной Кореи, на этот раз под запрет попали продукты южнокорейской индустрии развлечений, сообщает ЕНВ.

В Республике Корея полагают, что это прямое продолжение экономических мер воздействия, используемых Китаем после установки на территории южной части полуострова американских противоракетных систем.

Помимо запрета на импорт товаров корейской культуры, китайское правительство также запретило продажу туристических путёвок в Южную Корею.

Согласно статистическим данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), в прошлом году экспорт Китая в сфере услуг увеличился на 18 процентов и составил 15,1 млрд. долларов США в прошлом году. В общем объеме экспорта индустрия развлечений и рекламы подскочила на 31,8% до 5,43 млрд. долл. США. Зарубежные инвестиции Китая в индустрии развлечений, спорта и развлечений увеличились в прошлом году на 188,3 процента и составили 3,92 млрд. долларов США по сравнению с годом ранее.

KITA в свою очередь рекомендовали южнокорейским бизнесменам в отрасли развлечений и услуг ориентироваться на Юго-Восточную Азию: "Нам необходимо разнообразить наши экспортные направления… в связи с ростом потенциала Юго-Восточной Азии".

Напомним, что ранее Китай закрыл на своей территории представительства корейской компании Lotte, что являлось частью санкций в ответ на размещение противоракетных систем THAAD в Южной Корее. Несмотря на заявления Сеула о том, что системы рассчитаны на борьбу с КНДР, Китай считает это угрозой для своей безопасности.