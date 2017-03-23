Китайские ученые изобрели 30-секундный бумажный тест для определения группы крови

Китайские исследователи разработали способ определения группы крови, который занимает не более одной минуты, результаты были опубликованы в новом выпуске журнала "Science Translational Medicine". Это издание - приложение к журналу "Science", является ведущим научным журналом в соответствующих областях науки, сообщает ЕНВ.

Данная технология разработана командой центральной лаборатории Юго-Западной больницы при Третьем военном медицинском университете. Бумажные полоски для тестов содержат специальный краситель, при соприкосновении с кровью, в зависимости от группы крови, бумага меняет цвет, а затем, путем сравнения, показывает группу крови. Этот процесс занимает около 30 секунд, к тому же распознает редкий тип крови с отрицательным резус-фактором. Традиционный метод анализа крови в лаборатории занимает от получаса до нескольких часов.

Исследовательская группа считает, что эта технология подходит для использования во время военных действий, а также в условиях ограниченных ресурсов.