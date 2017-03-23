На Приморском заводе Coca-Cola HBC Россия отметили День воды

Ежегодно 22 марта во всем мире по инициативе ООН отмечают Международный день водных ресурсов. Его центральной темой в этот раз станут вопросы сточных вод. Coca-Cola HBC Россия ответственно подходит к вопросу контроля качества вод, отводимых с предприятий. Так, за последние три года компания инвестировала 7 миллионов евро в модернизацию очистных сооружений на заводах России, в том числе во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

Вода – ключевой ингредиент производимой продукции Coca-Cola HBC Россия, на сохранение и защиту которого направлено большинство экологических программ компании. В 2014 году Coca-Cola HBC Россия начала модернизацию очистных сооружений на заводах и на текущий момент уже инвестировала в проект 7 миллионов евро. Перед попаданием в канализационную систему или водоем вода проходит несколько этапов очистки и затем проверяется по 15-ти показателям. Измерительное оборудование помогает контролировать качественные и динамические параметры потока воды на каждом этапе очистки. Таким образом, производственные сточные воды соответствуют всем нормативным требованиям.

На всех заводах Coca-Cola HBC Россия планомерно сокращают расход воды благодаря совершенствованию технологий, инновационным проектам и программам по устранению утечек. Увеличение доли повторно используемой воды для санитарных нужд позволяет снизить общий водозабор и сборы сточных вод. Таким образом, удельное потребление воды в расчете на литр произведенного напитка ежегодно снижается, по итогам 2016 года – на 9% к прошлому году. Завод во Владивостоке снизил водопотребление на 10%. Такая динамика показывает, что компания уверенно движется к цели, поставленной в рамках устойчивого развития группы Coca-Cola HBC, – к 2020 году снизить этот показатель на 30% по сравнению с 2010 годом.

"Совершенствуя водосберегающие и очистные технологии на заводах, мы инвестируем прежде всего в экологию регионов и чистое будущее. Ежедневно мы работаем над тем, чтобы рационально использовать природные ресурсы и соответствовать российским и международным экологическим стандартам", – комментирует региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина.