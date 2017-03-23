Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

22 марта 2017, 12:40
Житель Шкотовского района получил пожизненный срок за изнасилование и убийство

Житель Шкотовского района получил пожизненный срок за изнасилование и убийство

Подсудимый надругался над 12-летней девочкой и желая скрыть следы преступления утопил ее в луже

Cобранные Следственным комитетом РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении изнасилования и убийства 12-летней девочки, сообщает ЕНВ.

Следствием и судом установлено, что 7 марта 2016 года в одном из населенных пунктов Шкотовского района Приморского края подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 12-летнюю девочку, которую попросил указать ему дорогу до железнодорожной станции, на что последняя согласилась.

Подсудимый и девочка направились по старым железнодорожным путям. Через некоторое время злоумышленник напал на ребенка и нанес ей множественны удары в область головы, кроме того, лишил ее возможности дышать. После чего подсудимый надругался над своей жертвой. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник убил девочку, утопив ее в луже.

Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Стоит отметить, что при расследовании уголовного дела проведана глобальная работа, были задействованы возможности ДНК-лаборатории Следственного комитета в Хабаровске, где было исследовано порядка 1700 отобранных образов слюны у мужского населения поселка Шкотово. Один из полученных образцов совпал с образцом, взятым у фигуранта.

Кроме того, в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого обнаружена и изъята одежда, в которой он находился в момент совершения преступления и другие предметы, подтверждающие его причастность к преступлению. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Метки: изнасилование, Шкотово

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Эксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка трудаЭксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка труда
вчера, 19:40
Анализу подверглись экономические показатели последних 26 лет
Владивостокская таможня задержала партию автомобильных шинВладивостокская таможня задержала партию автомобильных шин
вчера, 16:00
Декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин
До 2018 года на "Радиоприбор" наберут от 600 до 700 сотрудниковДо 2018 года на "Радиоприбор" наберут от 600 до 700 сотрудников
вчера, 00:00
Предприятие станет филиалом Дубиненского машиностроительного завода

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 5
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+