Житель Шкотовского района получил пожизненный срок за изнасилование и убийство

Cобранные Следственным комитетом РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении изнасилования и убийства 12-летней девочки, сообщает ЕНВ.

Следствием и судом установлено, что 7 марта 2016 года в одном из населенных пунктов Шкотовского района Приморского края подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 12-летнюю девочку, которую попросил указать ему дорогу до железнодорожной станции, на что последняя согласилась.

Подсудимый и девочка направились по старым железнодорожным путям. Через некоторое время злоумышленник напал на ребенка и нанес ей множественны удары в область головы, кроме того, лишил ее возможности дышать. После чего подсудимый надругался над своей жертвой. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник убил девочку, утопив ее в луже.

Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Стоит отметить, что при расследовании уголовного дела проведана глобальная работа, были задействованы возможности ДНК-лаборатории Следственного комитета в Хабаровске, где было исследовано порядка 1700 отобранных образов слюны у мужского населения поселка Шкотово. Один из полученных образцов совпал с образцом, взятым у фигуранта.

Кроме того, в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого обнаружена и изъята одежда, в которой он находился в момент совершения преступления и другие предметы, подтверждающие его причастность к преступлению. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.