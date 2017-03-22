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Общество

22 марта 2017, 00:00
До 2018 года на "Радиоприбор" наберут от 600 до 700 сотрудников

До 2018 года на "Радиоприбор" наберут от 600 до 700 сотрудников

Предприятие станет филиалом Дубиненского машиностроительного завода

Встречу с инициативной группой сотрудников завода "Радиоприбор" провело руководство предприятия и краевого департамента промышленности. На приморский "Радиоприбор" теперь будут набирать сотрудников Дубненского машиностроительного завода, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказал первый вице-губернатор региона Василий Усольцев, на данный момент все препятствия по работе на приморском "Радиоприборе" представителей Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) устранены. В ходе сегодняшней встречи рабочим представили информацию о процессе регистрации договоров аренды недвижимого имущества завода, заключенных между Радиоприбором и ДМЗ.

Так, ДМЗ заинтересован в создании филиала во Владивостоке на базе завода "Радиоприбор". Как сообщили в администрации региона, это позволит оздоровить финансово-экономическую ситуацию на предприятии во Владивостоке.

"Рассчитываем, что в последних числах марта договоры аренды будут заключены. Мы рассказали работникам завода, что уже в апреле будет начат прием попавших в производственную “паузу” сотрудников в филиал ДМЗ во Владивостоке. Планируется, что до конца года будут набраны от 600 до 700 новых сотрудников", – прокомментировал Василий Усольцев.

Выплаты долгов по заработной плате будут осуществляться после реализации имущества завода.

"На основании закона о банкротстве конкурсный управляющий должен в течение двух месяцев выставить его на торги. Вовлеченное в технологический процесс имущество будет сформировано как единый лот и продано по особому порядку, при этом производственный процесс не прекратится. Не вовлеченное имущество будет распродано по частям. Объяснили людям, что данный вопрос находится на постоянном контроле у вас и в прокуратуре", – отметил Василий Усольцев Губернатору.

Именно из-за вмешательства администрации региона и федеральных коллег "Радиоприбор" заключил трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа на год раньше.

"С нашей стороны были приложены все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха частный завод смог продолжить свою производственную деятельность. В этом году предприятие продолжит свою работу, это очень важно", – заявил губернатор Владимир Миклушевский.

Более того,из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.

Метки: Радиоприбором

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