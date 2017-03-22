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Фоторепортажи

21 марта 2017, 21:50
Морпехи ТОФ учатся управлять собачьими упряжкам
Морпехи ТОФ учатся управлять собачьими упряжкам
Морпехи ТОФ учатся управлять собачьими упряжкам
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Морпехи ТОФ учатся управлять собачьими упряжкам

Пехотинцы планируют принять участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

С военнослужащими бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке проведено занятие по управлению собачьими упряжками и снегоходами. Благодаря основательной подготовке, военнослужащие намерены в будущем году принять участие в проводимой на Камчатке самой протяженной и престижной в Евразии гонке на собачьих упряжках — "Берингия", сообщает ЕНВ.

На базе питомника ездовых собак под Петропавловском-Камчатским военнослужащие с помощью местных каюров учились управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера.

Представители питомника ознакомили морских пехотинцев с устройством собачьей упряжки, способами сцепки нарт и запряжки ездовых собак особенностями их содержания и обучения.

Кроме того, военнослужащие совершили пятикилометровый марш-бросок на лыжах в составе подразделения, а также отработали рейдовые действия на снегоходах.

Занятия подобного рода позволят тихоокеанцам более качественно выполнять поставленные задачи в Арктической зоне.

В будущем году морские пехотинцы планируют принять участие в проводимой на Камчатке самой протяженной в Евразии гонке на собачьих упряжках — "Берингия".

В этом году протяжённость маршрута "Берингии" составила более 1500 километров.

Метки: Берингия, Морпехи

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