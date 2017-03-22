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Политика

21 марта 2017, 20:30
Сергей Лавров присоединился к призыву Северной Корее воздержаться от "провокационных действий"

Сергей Лавров присоединился к призыву Северной Корее воздержаться от "провокационных действий"

Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии

В ходе встречи Министров иностранных дел Японии и России было достигнуто соглашение об активизации совместной работы по разрешению территориального спора через сотрудничество в ряде областей. Так Сергей Лавров присоединился к призыву Северной Корее воздержаться от "провокационных действий" и соблюдать условия резолюции ООН о прекращении испытаний ядерного вооружения, сообщает ЕНВ.

"Основываясь на сегодняшних переговорах, мы надеемся на прочную работу по развитию российско-японского сотрудничества в различных областях", - сказал Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Помимо ситуации вокруг Северной Кореи на двусторонней встрече министров иностранных дел и министров обороны двух стран были обсуждены важные вопросы мирового характера, такие как конфликт в Сирии, незаконный оборот наркотиков и материально-техническое обеспечение для поездок пожилых японцев на острова Курильской гряды. Подобная встреча была первой с 2014 года, именно тогда Япония решила приостановить подобную практику. Однако, после переговоров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия считает размещение систем противоракетной обороны в Северо-восточной Азии угрозой региональной безопасности: "Глобальная противоракетная оборона США представляет серьезную угрозу для безопасности региона".

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что важно не нарушать равновесие в регионе и откладывать еще большее наращивание вооружений, которое могло бы привести Северную Корею к агрессивным действиям.

Но в то время как в ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении переговоров, у Японии возникли опасения по поводу поставок российских ракет класса "земля-корабль" на Итуруп и другой военной деятельности на спорных островах.

Напомним, споры между Японией и Россией о принадлежности Курил датируются периодом от второй мировой войны до XIX века, когда русская и японская империи боролись за господство над северо-восточным Китаем, который тогда назывался Маньчжурией, и Корейским полуостровом. По итогам Второй Мировой войны южная часть Сахалина и Курильские острова отошли к СССР, против чего выступила Япония. С тех пор договор о мире так и не был подписан. 

Метки: встреча Министров иностранных дел

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