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Общество

21 марта 2017, 19:40
Во Владивостоке московская компания оштрафована на 1 миллион рублей

Во Владивостоке московская компания оштрафована на 1 миллион рублей

Компанию оштрафовали за совершение коррупционного правонарушения

Прокуратура г. Владивостока выявила факт коррупционного правонарушения в деятельности московской компании (ООО "Инлайн Телеком Солюшнс"), специализирующейся на проектировании, монтаже и сервисном обслуживании сетей операторов связи, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Установлено, что в 2014 г. должностное лицо указанного общества осуществило подкуп технического директора Приморского филиала ОАО "Ростелеком". Так, за вознаграждение в размере 180 тыс. рублей он должен был дополнительно привлечь подчиненных ему сотрудников Филиала к выполнению работ по строительству сетей доступа в г. Владивостоке, которым занималась московская компания.

По факту коммерческого подкупа в отношении технического директора Филиала возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В отношении лица, передавшего вознаграждение, материалы были выделены в отдельное производство для дачи оценки наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, по факту незаконной передачи денег в интересах московской компании лицу, выполняющему управленческие функции в местной коммерческой организации, прокурор города Владивостока возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его судебного рассмотрения ООО "Инлайн Телеком Солюшнс" подвергнуто административному штрафу в размере одного миллиона рублей.

Постановление в законную силу не вступило. 

Метки: коррупция, прокуратура

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