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Экономика

21 марта 2017, 19:00
"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке

"Йети Парк" построит детскую спортивную горнолыжную школу во Владивостоке

Место выбрано вблизи Центра зимнего отдыха "Комета"

Новый резидент свободного порта Владивосток - компания "Йети Парк" подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока. Резидент намерен организовать детскую спортивную горнолыжную школу, инвестируя впроект 50 млн рублей и создать 20 рабочих мест. Планируется, что проект будет реализован до 2019 года, сообщает ЕНВ.

Местом для осуществления проекта выбрана территория вблизи Центра зимнего отдыха "Комета", которая располагает необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. В настоящее время резидент оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара для строительства детской горнолыжной школы. Эта преференция предусмотрена Земельным кодексом для резидентов свободного порта Владивосток и позволяет получить необходимую площадь без торгов и снизить затраты на реализацию проекта.

"Мы уже подготовили запрос в Департамент земельных и имущественных отношений с предложением о размещении детской горнолыжной школы на выбранном участке. Получение статуса резидента свободного порта нам позволит запустить проект в короткие сроки и сделать его более доступным для жителей Владивостока", - рассказал директор ООО "Йети парк" Александр Сорокин.

В рамках проекта будет приобретено оборудование и проведены работы по строительству необходимых объектов инфраструктуры для круглогодичного функционирования школы таких, как: учебные горнолыжные трассы для детей разных возрастов, капитальные и вспомогательные помещения.

По словамгенерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, "содействие предпринимательской деятельности на территории макрорегиона – ключевая функция Корпорации. Наша задача - обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий для бизнеса, сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна".

Как подчеркнул Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Дальний Восток готов предложить самым разным инвесторам лучшие условия для ведения бизнеса.

"На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство", – сказал Александр Галушка.

Метки: горнолыжная школа, Корпорацией развития Дальнего Востока, Свободный порт Владивосток

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