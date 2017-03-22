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Новости компаний

21 марта 2017, 14:00
S7 Airlines открыла предварительное бронирование льготных авиабилетов на Дальний Восток

S7 Airlines открыла предварительное бронирование льготных авиабилетов на Дальний Восток

Авиабилеты можно забронировать в собственных кассах S7 Airlines и у агентов

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла предварительное бронирование авиабилетов по субсидированным тарифам в города Дальнего Востока и Сибири, сообщает ЕНВ.

Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении.

Предварительное бронирование льготных авиабилетов экономического класса открыто на рейсы S7 Airlines по 15 направлениям, которые будут выполняться с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

В 2017 году в программе субсидирования участвуют рейсы S7 Airlines из Москвы в Горно-Алтайск, Мирный, Норильск, Якутск, Читу, Улан-Удэ, из Новосибирска во Владивосток, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск, Читу, а также из Владивостока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск.

Размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет: из Москвы в Горно-Алтайск – 6000 рублей, в Мирный – 7100 рублей, в Норильск – 4300 рублей, в Якутск – 7000 рублей, в Читу или Улан-Удэ – 6200 рублей; из Новосибирска во Владивосток – 5900 рублей, в Магадан – 6500 рублей, Мирный – 4500 рублей, Петропавловск-Камчатский – 6200 рублей, Хабаровск – 5700 рублей, Якутск – 5500 рублей, в Читу – 3000 рублей; из Владивостока в Петропавловск-Камчатский – 6000 рублей, в Хабаровск – 1800 рублей. Такие же тарифы действуют на перелеты в обратном направлении. Таксы не взимаются. 

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, лицу, сопровождающему ребенка-инвалида. Кроме того, специальные тарифы доступны для инвалидов с детства второй или третьей группы любого возраста.

Авиабилеты по специальным тарифам можно забронировать в собственных кассах S7 Airlines и у агентов.

Метки: S7, авиабилеты, льготы

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