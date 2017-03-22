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Китай

21 марта 2017, 13:10
В Китае завершается строительство уникального студенческого кампуса

В Китае завершается строительство уникального студенческого кампуса

Китайский университет коммуникаций "Хуадун" почти завершил строительство нового огромного студенческого городка

Университет коммуникаций "Хуадун" (провинция Цзянси) строит новый огромный студенческий городок, стиль которого очень похож на архитектурный ансамбль императорского дворца, сообщает ЕНВ.

Все здания в новом городке будут выполнены в стилях разных эпох. Здесь будут представлены архитектурные ансамбли династии Хан, Тан, Сун, Юань, Минь, Цинь, Китайской Республики. Общий капитал строительства городка составляет около 1 млрд. юаней, здесь смогут проживать и учиться более 5000 студентов.

"Цель строительства кампуса - создание атмосферы древности для изображения живой природы путем демонстрации традиционной китайской культуры", - отмечается в сообщении университета.

В настоящее время объекты кампуса в основном завершены. Ожидается, что с мая этого года студгородок заработает и примет китайских студентов.

Метки: университет

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