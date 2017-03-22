В Китае завершается строительство уникального студенческого кампуса

Университет коммуникаций "Хуадун" (провинция Цзянси) строит новый огромный студенческий городок, стиль которого очень похож на архитектурный ансамбль императорского дворца, сообщает ЕНВ.

Все здания в новом городке будут выполнены в стилях разных эпох. Здесь будут представлены архитектурные ансамбли династии Хан, Тан, Сун, Юань, Минь, Цинь, Китайской Республики. Общий капитал строительства городка составляет около 1 млрд. юаней, здесь смогут проживать и учиться более 5000 студентов.

"Цель строительства кампуса - создание атмосферы древности для изображения живой природы путем демонстрации традиционной китайской культуры", - отмечается в сообщении университета.

В настоящее время объекты кампуса в основном завершены. Ожидается, что с мая этого года студгородок заработает и примет китайских студентов.