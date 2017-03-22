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Общество

21 марта 2017, 11:50
Илье Спокойнову предъявлено обвинение в мошенничестве

Илье Спокойнову предъявлено обвинение в мошенничестве

Сумма хищения составила почти 62,5 млн. рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортивных площадок для детей-спортсменов

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю предъявлено обвинение Илье Спокойнову. Он обвиняется в двух эпизодах организация мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, выразившемся в организации совершения преступления и руководстве его исполнением, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, в период времени с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы", организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для Государственного специализированного автономного учреждения дополнительного образования детей "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа" (ГСАУ ДОД "ККДЮСШ").

Злоумышленник действовал не один, он привлек еще несколько "нечистых на руку" сподвижников, при этом, обманул должностных лиц администрации Приморского края. Благодаря преступной схеме фигуранта часть выделенных из бюджета Приморья денежных средств, выделенных для реализации государственной программы, в размере почти 62,5 млн. рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортивных площадок для детей-спортсменов, была похищена им и его сообщниками.

Похищенными деньгами, преступная группа распорядилась по своему усмотрению. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Метки: мошенничество

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