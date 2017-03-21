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20 марта 2017, 17:00
ДВЖД делает ставку на "Грузовой экспресс", региональные перевозки и качественного обслуживания

ДВЖД делает ставку на "Грузовой экспресс", региональные перевозки и качественного обслуживания

Технология "Грузовой экспресс–2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД на 1,5 тыс. TEU

На заседании региональной оперативной комиссии Дальневосточной магистрали обсудили вопросы привлечения дополнительного объема груза к перевозке. Отмечено, что выполнить установленные правлением ОАО "РЖД" параметры работы возможно за счет расширения портфеля транспортно-логистических услуг, сообщает ЕНВ.

 

"В условиях усиления конкуренции возрастает ценность каждого грузоотправителя, – сообщил первый заместитель начальника железной дороги Игорь Филатов. –  Нужно не просто удовлетворять спрос, а формировать его на основе индивидуальной работы, повышения качества транспортных услуг и внедрения инновационных проектов".

Как отметил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) Максим Белоусов, основным конкурентом железной дороги на рынке перевозок грузов по-прежнему является автомобильный транспорт, однако развитие собственных конкурентных преимуществ, прежде всего скорости и надежности доставки, поможет привлечь дополнительных клиентов.

По его мнению, необходимо сосредоточить усилия на реализации комплексной транспортно-логистической услуги "Грузовой экспресс", которая уже успешно зарекомендовала себя при формировании на станциях Мыс Чуркин и Угольная в Приморье ускоренных рефрижераторных поездов. В 2016 году в центральные регионы страны в подобных составах было перевезено около 291,3 тыс. тонн рыбы  (44 % от общего объема). В настоящий момент рассматриваются способы ее расширения.

Перспективная технология предусматривает консолидацию контейнеров со станций Мыс Чуркин, Владивосток, Первая Речка, Артем-Приморский-1 на станции Угольная для последующей отправки по специализированному расписанию в направлении станций Московской, Свердловской и Западно-Сибирской железных дорог. Составы этих поездов смогут дополняться фитинговыми платформами с контейнерами по пути следования. По оценкам специалистов ДТЦФТО, на первоначальном этапе "Грузовой экспресс – 2" позволит дополнительно перевозить 1,5 тыс. TEU в месяц.

Другой сферой интересов являются региональные перевозки, прежде всего в направлении Комсомольска-на-Амуре. Сейчас контейнеры с западных регионов доставляются в Хабаровск в составе поездов, а до конечного пункта назначения отправляются автотранспортом. Чтобы привлечь объемы, специалистами будет проработана возможность накопления контейнерных партий на станции Хабаровск-2 с последующей отправкой на станцию Комсомольск. Так называемая технология "Блок-трейн" может привлечь еще 300 TEU в месяц.

Наряду с проектами по привлечению грузопотока, участники оперативной комиссии сошлись во мнении о необходимости качественного транспортного обслуживания вновь создающихся и развивающихся производств. В качестве примера такой работы приведена договоренность с Амурской лесопромышленной компанией о полном логистическом аутсорсинге. В перечень оказываемых клиенту услуг входят не только погрузо-разгрузочные работы, но и таможенное декларирование, экспедирование в портах, фрахт судов. 

Метки: Грузовой экспресс, ДВЖД, РЖД

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