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Политика

20 марта 2017, 16:00
Сергей Шойгу с официальным визитом посетил Японию

Сергей Шойгу с официальным визитом посетил Японию

Также для обсуждения вопросов внешней безопасности в Токио прибыл глава МИД Сергей Лавров

Международный терроризм – это общая угроза для России и Японии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего визита в столицу Японии в рамках политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщает ЕНВ. 

 "Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается", — отметил Шойгу, добавив, что, по его мнению, в отношениях между двумя странами произошёл значительный прогресс. "Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер развития отношений", — добавил министр обороны.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия готова "к откровенному и предметному диалогу" для поиска возможных способов реагирования на "главную угрозу современности — международный терроризм".

"У России и Японии общие угрозы безопасности, и успешно противодействовать им можно только сообща", — также сказал Шойгу, отметив важность сотрудничества России и Японии, которое "служит укреплению доверия в оборонной сфере и обеспечению региональной стабильности".

Были отмечены также итоги прошлогоднего визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

Напомним, по его итогам было подписано большое количество документов, касающихся различных сфер развития двухсторонних отношений.

Также Шойгу высказался о важности возобновления практики консультаций в формате 2+2: "Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов", - отметил глава обороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также прибыл в Токио, где должны состояться переговоры между министрами иностранных дел и обороны двух стран.

Метки: Визит в Японию, Международный терроризм

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