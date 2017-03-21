Предприниматель хранил нелегальные морепродукты в хлебопекарне в поселке Зарубино

Более тонны вареного краба, креветок и красной икры без маркировки производителя и сопроводительной документации обнаружили пограничники на территории хлебопекарни в поселке Зарубино. Пытаясь уйти от ответственности за незаконное хранение морепродуктов, владелец заявил, что купил морепродукты для личного потребления, сообщает ЕНВ со ссылкой на управление Россельхознадзора.

В запутанном деле о нелегальном хранении потенциально небезопасных морепродуктов прописан финал. Около полугода шло административное разбирательство в отношении владивостокского предпринимателя, который в поселке Зарубино на территории хлебопекарни хранил более тонны креветок, краба и красной икры с "липовыми" документами.

На рефконтейнеры с нелегальными морепродуктами вышли сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Как раз в тот момент, когда переработанные морепродукты готовили к перегрузке из рефрижератора в багажник подъехавшего микроавтобуса.

760 кг вареного камчатского краба и краба-волосатика, 400 кг креветки (креветка гребенчатая, чилим травяной, шримс – медвежонок шипастый), около 20 кг красной икры хранились в контейнере, который предприниматель из Владивостока разместил на территории хлебопекарни.

Документов на икру и креветку не оказалось вовсе, а те, что предоставлялись к крабу, оказались недействительными, поскольку сопровождали совершенно другую партию краба, купленную предпринимателем.

Как выяснилось в процессе совместной работы инспекторов погранслужбы ФСБ России и Россельхознадзора, использовать продукцию "для личного потребления" предприниматель не мог. Технический регламент Таможенного союза четко формулирует условия производства и хранения пищевых продуктов. Размещение морепродуктов на территории производственного предприятия этим условиям противоречит.

Отсутствие маркировки производителя и документов, которые обеспечивают прослеживаемость продукции и подтверждают ее качественное состояние, вынудили признать морепродукты некачественными и небезопасными.

За нарушение действующего законодательства владивостокца ждет административный штраф и предписание утилизировать или уничтожить продукцию.