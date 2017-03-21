Во Владивостоке в октябре пройдет 26-я сессия ПИКЕС

Во Владивостоке в октябре 2017 года состоится 26-я сессия Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES или ПИКЕС). Организатором мероприятия выступит Федеральное агентство по рыболовству. Соответствующее решение принято распоряжением Правительства Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Предыдущая, 25-я сессия ПИКЕС проходила в Сан-Диего (США) в ноябре 2016 года. В состав российской делегации вошли специалисты ТИНРО-Центра, ВНИРО, институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук – ТОИ (Тихоокеанский океанологический институт), ИБМ (Институт биологии моря) и других институтов. Всего в работе 25-й сессии принимали участие более 530 человек из 12 государств.

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) создана в 1990 году. Ее цель – содействовать проведению морских научных исследований, и координировать их для углубления научных знаний об океане и о морских гидробионтах в регионе действия конвенции ПИКЕС, а также способствовать сбору и обмену научной информацией и статистическими данными.

Конвенция ПИКЕС подписана Россией, Канадой, КНР, Республикой Корея, США, Японией. Россия стала членом этой организации в 1994 году. Сессии ПИКЕС проходили в России трижды: в 1999 и 2005 годах во Владивостоке и в 2011 году в Хабаровске.