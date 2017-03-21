Бизнесмены Санкт-Петербурга проявили интерес к экономике Приморского края

Представители делегации Приморья провели около 30 встреч с предпринимателями Санкт-Петербурга. Встречи на площадке XI Петербургского Партнериата были разной тематики – от сферы строительства и строительных материалов до экономических услуг, проектной деятельности, организации конгрессно-выставочных мероприятий, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На крупнейшем мероприятии по развитию связей между регионами прошло несколько встреч делегации Приморского края с правительством Санкт-Петербурга и бизнес-сообществом.

Во время официальной встречи заместителя главы департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Анны Терлецкой и главы регионов Управления стран СНГ и России Санкт-Петербурга Ивана Бодака обсуждались соглашения для будущего сотрудничества между администрацией Приморского края и правительством Санкт-Петербурга. Рассматривались вопросы промышленной кооперации, улучшения условий регионального бизнеса, организации форумов. Помимо этого, обсуждалось и будущее сотрудничество двух регионов.

"Участие Приморского края в Петербургском Партнериате сыграет большую роль для будущего развитие края. Мероприятия данной направленности позволяют заручаться не только новыми полезными связями для развития предпринимательства края, но и показать бизнес-сфере страны о возможностях Приморья и развивать взаимодействия между регионами России", – отмечают в департаменте экономики Приморского края.

Делегация от Приморского края встретилась также и с главой ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" Даниилом Старковским. По ходу встречи стороны договорились о совместном выполнении бизнес-миссий. По их мнению, все это будет информировать сферу предпринимательства о развитии новых экономических отношений, налаживать связи и укреплять существующие контакты.

Сразу несколько компаний выразили желание сотрудничества с Приморским краем. Так, компания Motorlife рассматривает запуск нового производства в Приморье высокоэффективных металлолакирующих компонентов и смазочных материалов. Они будут производиться на основе новейших технологий в области борьбы с износом и трением поверхностей. Также компания "Алта-Русь" будет поставлять металлообрабатывающее оборудование в край. А компания Münch-EdelstahlGmbh будет перевозить в край различного вида гранулята: топливных пеллет, угольной пыли, комбикормов, соломы, жмыха, шрота и других видов биомассы.

Помимо этого, оказалось много предложений в строительной сфере. Так, ЗАО "Олли ИТ" предлагает инженерные решения для крупных строительных проектов Приморья. Проектно-изыскательский институт "Севзапмостпроект", имеющий большой опыт в проектировании мостов, автомобильных развязок и дорог, готов разработать ПСД для сложных строительных объектов.

Важным направлением обсуждения стали предложения, поступившие от сервисных компаний. Заместитель главного конструктора научно-инженерного центра Санкт-Петербургского электротехнического университета Дмитрий Филиппов предложил сотрудничество в области создания информационных систем контроля качества дорожного покрытия. Кроме того, возможно взаимодействие при создании программных продуктов в рамках проекта "Создание в Приморском крае автоматизированной системы фотовидеофиксации административных нарушений ПДД и системы весового и габаритного контроля".

Еще одно предложение о создании программного обеспечения поступило от компании Netrika, специализирующейся на разработке, внедрении и сопровождении ИТ-решений в сферах образования, здравоохранения, туризма, строительства, судебного делопроизводства, управления деятельностью бюджетных учреждений. Компания предложила проектирование бизнес-процессов в строительстве и создание единой информационной среды, связывающей всех участников градостроительного процесса в единую сеть. Решение позволяет обеспечить контроль за соблюдением сроков, норм, регламентов, количеством процедур.

Инновационный центр "Алеон" предлагает услуги по формированию бизнес-процессов организаций в целях сокращения затрат и повышения рентабельности. Сферой интереса центра являются компании транспортно-логистического комплекса, предприятия обрабатывающей сферы. Организация также готова рассмотреть инвестиционные проекты региона для софинансирования. Также центр делового сотрудничества BGGroup и официальный представитель VeletrhryBrno будут проводить совместные мероприятия-семинары, лекции, форумы.

Помимо этого, на Петербургском Партнериате прошла встреча первого заместителя директора Инвестиционного агентства Приморья Елены Яскевич с генеральным директором компании InsidersGroup Мариной Михайловой. InsidersGroup является российским отделением международного инвестиционного консорциума, имеющего инвесторов в странах Европы, Ближнего Востока и Китая. Компания предлагает услуги по подготовке инвестиционных проектов для получения финансирования в международных банках.

Компания "Росстройконсалтинг" – один из участников от Приморского края провела переговоры с главой Правления Межотраслевого союза развития высокотехнологичного экспорта и импортозамещения Татьяной Михайловой.

"В конечном счете компания "Росстройконсалтинг" явилась участником взаимодействия в сфере экосистем промышленных предприятий. Это позволит сделать точным решение механизмов инжиниринговых проектов. Вообще в данную систему входят около 800 промышленных предприятий в разных регионов, а количество экспертов оказалось больше тысячи", – рассказала представитель компании Анна Шитц.

Направления развития Приморского края, которые были показаны в рамках обсуждения программ бизнес-проектов, вызвали широкую поддержку публики. Сюда вошли и огромные условия экономики для создания новых проектов.