В Приморье в отделениях "Почты России" можно приобрети страховой полис "Антиклещ"

В почтовых отделениях Приморского края приступили к реализации страховых полисов "Антиклещ". В этом году страховой взнос составляет 390 рублей и гарантирует застрахованному человеку амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 250 000 рублей, сообщает ЕНВ.

Программа "Антиклещ" специально разработана для реализации сотрудниками почтовых отделений по упрощенной схеме оформления. Клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. При этом для жителей сельской местности предусматривается возможность доставки полисов почтальонами на дом. В подтверждении оплаты услуги страхования через мобильный почтово-кассовый терминал почтальоном выдается кассовый чек.

Следует отметить, что реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. Договор страховой защиты вступает в силу через три календарных дня после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.

"Сотрудничество Почты России с ведущими российскими страховыми компании позволяет нам успешно реализовывать целый ряд программ, направленных на обеспечение доступности востребованных страховых услуг в любом населенном пункте края", - отметил региональный управляющий Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Получить подробную консультацию о программе страхования "Антиклещ" можно в ближайшем отделении почтовой связи.