В 2017 году Китай импортировал 120 внедорожников "Лада" из России

В этом году ввоз в Китай из России, Германии, ОАЭ и других стран полностью собранных автомобилей через крупнейший в стране сухопутный КПП Алашанькоу превысит 1000 единиц, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию пропускного пункта.

Как сообщается, в начале марта этого года через КПП Алашанькоу из России было ввезено 120 внедорожников "Лада". Таким образом, Китай впервые импортировал спецпоездом готовые автомобили в комплексную бондовую зону Алашанькоу.

В сентябре прошлого года на КПП Алашанькоу был развернут эксперимент по параллельному импорту автомобилей. В данный момент в комплексной бондовой зоне Алашанькоу уже зарегистрировано 13 предприятий, занимающихся ввозом готовых автомашин из-за рубежа.

К настоящему времени через КПП Алашанькоу ввезено в общей сложности 283 полностью собранных автомобиля. В частности, за первые два месяца этого года через данный КПП импортировано 138 готовых автомобилей, в основном из России, Германии и ОАЭ. Машины доставляются сюда с помощью следующих в обратном направлении товарных экспрессов "Китай-Европа", железнодорожных контейнеров и специальных поездов для перевозки автомашин.

Для удовлетворения потребностей в железнодорожной транспортировке готовых автомобилей комплексная бондовая зона Алашанькоу создала специальную ширококолейную железнодорожную линию и разработала специальную погрузочно-разгрузочную площадку.

КПП Алашанькоу расположен на северо-западе СУАР и находится недалеко от казахстанского пункта пропуска Достык. Через пункт пропуска Алашанькоу пролегает важный коридор международных грузовых перевозок.