"Личное мнение" с директором Восточного института – ШРМИ ДВФУ Викторией Пановой

Участие России в международных организациях, роль нашей страны в урегулировании Ближневосточного кризиса, G7 и G20, роль женщины в политике, выход России в АТР и многие другие вопросы обсудили политологи в рамках интерактивного образовательного проекта"Личное мнение", организованного Центром социальных инноваций "Чёрный куб"совместно с кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета. В этот раз студенты-политологи встретились с директором Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ Викторией Пановой, сообщает ЕНВ.

Виктория Владимировна Панова является кандидатом исторических наук, официальным представителем России в "Женской G-20", ведет активную работу в рамках Совета экспертных центров БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Задать свой вопрос и получить ответ от эксперта высокого уровня в области международной политики стремились все участники встречи.

Студенты-политологи смогли обсудить важные проблемы как международной, так и внутренней политики Российской Федерации, услышали ценные советы из жизни и карьеры эксперта, а многие девушки политологи с большим энтузиазмом интересовались алгоритмом успеха женщины в политике и то, как добиваться высот на профессиональном поприще.

"Ставь цель и иди к ней, остальное не важно", – охарактеризовала свою жизнь и карьеру Виктория Панова.

Как отметили участники дискуссии, встреча получилась важной с точки зрения совершенствования профессиональных компетенций политолога.

"Именно этот проект дает уникальную возможность вживую пообщаться с такими известными людьми, задавать им волнующие тебя вопросы, слушать их увлекательные рассказы, да и просто сделать совместную фотографию. Где еще можно получить такую возможность? Спасибо за эти замечательные встречи", - поделился своими впечатлениями студент 3 курса направления "Политология" Дмитрий Прокопчук.

Проект "Личное мнение" был создан в 2015 году кафедрой политологии ВИ-ШРМИ и Центром социальных инноваций "Черный куб". С тех пор студенты сумели пообщаться с множеством экспертов из различных сфер. Проект разработан с целью содействия профессиональному становлению молодых приморских политологов, а также формирования дополнительной учебной и профессионально ориентированной мотивации и компетенции у студентов, обучающихся на кафедре политологии Дальневосточного федерального университета.

По мнению заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, встречи с успешными людьми способствуют формированию широкого кругозора, более глубокому понимаю политической системы и общественного строя современной России. "Мы планируем организовывать встречи не только с политиками и общественными деятелями, но и успешными бизнесменами. Нам очень важно, чтобы политологи имели устойчивую гражданскую позицию, сформированную систему нравственных и ценностных координат. Я уверена, что общаясь с яркими масштабными личностями, наши студенты обогащают и свой внутренний мир. Мне бы хотелось, чтобы каждый из них впоследствии стал не менее успешен, чем наши гости эксперты, а для этого необходимо понять и почувствовать ту самую формулу успеха. Мы рады, что для наших идей находятся коллеги, готовые поддержать", - отметила Наталья Коломейцева.

"В проектах нашего Центра молодые специалисты могут получить именно то, чего, на мой взгляд, сегодня не очень хватает в университетской среде, – поясняет директор Центра соиальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев, – это реальные навыки практической деятельности. Мы даем возможность молодым специалистам применить свои творческие способности, одновременно реализовав теоретический базис, накопленный за годы обучения в университете. Проект "Личное мнение" – это уникальная возможность расширить картинку мира, общаясь с успешными людьми, которые добились значимых результатов своей общественной активностью, это люди с яркой заметной гражданской позицией", – подчеркнул Юрий Коломейцев.