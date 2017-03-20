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Стиль жизни

19 марта 2017, 16:50
Приморский океанариум: В "тропическом лесу" цветет алая пассифлора

Приморский океанариум: В "тропическом лесу" цветет алая пассифлора

Цветок распускается однократно, на следующий день открывается новый

Цветок открывается прямо на глазах посетителей в течение 10-15 минут. Причем, в экспозиции "Тропический лес" этот процесс всегда начинается в 11 часов. Как говорят специалисты, по нему можно сверять время. Закрываются бутоны вечером. Цветок распускается однократно, на следующий день открывается новый, сообщает ЕНВ.

Пассифлоры одни из первых цветов Нового Света, попавших в Европу. Первое их известное описание дал в 1553 г. Педро Киеза де Леон, рассказав о росших в Колумбии "гранадиллах".Granadilla в переводе с испанского означает "маленький гранат". В 1610 г. изображение цветка попало к  итальянскому историку и религиозному деятелю ЖакомоБосио.  Он стал собирать и другие сведения о цветке, привозимые мексиканскими иезуитами. В том же году он опубликовал доклад, где описал цветок пассифлоры как наглядное воплощение страданий Христа. Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты к кресту ступни и руки. Внешняя корона - терновый венец, тычинки - пять ран. 72 венечных нити внутренней короны были приняты за количество шипов тернового венца. Копьевидные листья обозначили пронзившую Христа пику. А желёзки на обратной стороне листа должны были означать тридцать сребреников, полученных за предательство Иудой. Это сравнение и дало повод к названию растения Passiflora, от латинского "passus" — страдание и "flos" — цветок, то есть страстоцвет (англ. Passionflower). Пассифлора в Океанариуме начала цвести во время Великого поста, за месяц до Пасхи.

Сегодня в экспозиции "Тропический дождевой лес" живут более полутора тысяч экземпляров живых растений. В ее формировании участвовали жители Владивостока, подарив несколько крупномерных растений высотой более двух метров.

Кроме того, здесь размещаются и некоторые представители животного миратропических дождевых лесов - пресноводные тропические рыбы, лягушки, ящерицы и насекомые.

 

 

Метки: пассифлора, Приморский океанариум

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