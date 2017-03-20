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Общество

19 марта 2017, 15:50
В Минздраве нашли способ бороться с коррупцией

В Минздраве нашли способ бороться с коррупцией

Предполагается контроль над расходами сотрудников учреждений Минздрава в случае приобретения имущества стоимостью равной более 3 годовых доходов

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, сообщает ЕНВ.

Данный проект определяет процедуру принятия решения ‎об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации (за исключением государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Правительством Российской Федерации), а также за расходами членов их семей, сведения о которых представлены в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Исходя из содержания проекта, если сотрудник Министерства здравоохранения или его супруг (а) или несовершеннолетние дети приобрели земельный участок, иной объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги или акции, стоимость которых превышает доход за 3 года, то подготавливается служебная записка и в скором времени Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет контроль над расходами этих граждан.

В 2016 году министерство финансов и Федеральная налоговая служба поднимала похожий вопрос на всеобщее обозрение. Тема контроля за расходами не нова, но в последнее время её обсуждение возобновилось.Тогда пришли к выводу, что нельзя переходить к налогообложению разницы между оценкой богатства и декламируемых доходов напрямую.

"Как обычно, все будет зависеть от тех конкретных форм, которые мы увидим на практике. Подобные проекты слишком сложны для того, чтобы на этапе их обсуждения полностью предусмотреть все практические стороны и последствия. Возможно, трудности реализации и высокая стоимость проекта вызовут его изменение. Но в любом случае надо учитывать общий тренд: стремление государства бороться с нелегальными доходами и, разумеется, пополнять бюджет, - комментирует ситуацию политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В любом случае, в ходе социологического опроса, который наш центр проводил в 9 субъектах ДФО в конце 2016 года, более 5% дальневосточников поддержали сокращениегосударственного бюджета на здравоохранение ввиду коррумпированности сферы: в ходе опроса много говорилось о том, что средства в системе здравоохранения тратятся неэффективно".

Метки: контроль, Минздрав

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