Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

18 марта 2017, 19:00
В России заработает call-центр по качеству обслуживания китайских туристов

В России заработает call-центр по качеству обслуживания китайских туристов

Сервис заработает с 20 апреля 2017 года

Новый сервис, направленный на оказание помощи туристам, приезжающим в Россию в составе организованных групп из Китая, будет запущен 20 апреля, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Известия".  

Гостям из КНР, позвонившим на российский номер 8 (800) 775-18-69, будут предложены две опции: связаться со службой поддержки по страховым случаям или передать на автоответчик информацию о недобросовестном оказании услуг со стороны отправляющих или принимающих компаний, гостиниц, объектов посещения или общепита.

Как пояснил изданию руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, запуск call-центра — это важная мера с точки зрения создания комфортной туристской среды для граждан КНР. Благодаря этому сервису туристы смогут получать оперативную помощь в нештатных ситуациях.

При этом специалисты Ростуризма и Государственного управления по делам туризма КНР будут анализировать обращения от китайских туристов и принимать меры по дальнейшему повышению качества их обслуживания.

Сall-центр организовала ассоциация "Мир без границ", в которую входят компании, работающие в сфере приема китайских туристов. Воспользоваться "горячим телефоном" туристы смогут в любой точке России. Планируется, что в течение этого года подобный call-центр для китайских туристов, посетивших Россию, заработает и в самом Китае.

На данный момент существует множество проблем, негативно влияющих на качество обслуживания китайских путешественников в России. Заместитель исполнительного директора ассоциация "Мир без границ" Александр Агамов привел пример одной из проблем: зарегистрированные в КНР компании продают китайским туристам специальные туры за "ноль долларов" (по цене ниже себестоимости перелета и размещения). Но деньги с лихвой "отбиваются" в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят путешественников по магазинам и ресторанам, где цены завышены в несколько раз.

По информации "Мира без границ", в 2016 году в Россию только по безвизовому каналу въехало более 760 тыс. китайских туристов, что на 41% больше, чем в 2015 году. По предварительным данным, всего в прошлом году нашу страну посетило около 1,3 млн граждан КНР.

Метки: Сall-центр, туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Японском море прошли учения ТОФ по обнаружению и уничтожению подводной лодкиВ Японском море прошли учения ТОФ по обнаружению и уничтожению подводной лодки
вчера, 18:00
В ходе выполнения противолодочных задач экипаж самолёта Ту-142 обнаружил подводную лодку условного противника
С начала года под лед в Приморском крае провалились 70 человекС начала года под лед в Приморском крае провалились 70 человек
вчера, 15:20
Четверо из них погибли
Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздникомСергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником
17 марта 2017, 19:40
19 марта в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной

Последние новости

Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1гаОсиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га
вчера, 17:00 1
Полосатых сирот спасли зимой от неминуемой гибели специалистаы Департамента охотнадзора по Приморскому краю
В правительстве решили поддержать работников угольной промышленностиВ правительстве решили поддержать работников угольной промышленности
вчера, 16:10
Их зарплаты будут проиндексированы почти на 8%
Российская наука "очаровывает" иностранных студентовРоссийская наука "очаровывает" иностранных студентов
17 марта 2017, 18:20
Образовательная программа для студентов ДВФУ продлится месяц

От первого лица

Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 4
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+