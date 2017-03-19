В России заработает call-центр по качеству обслуживания китайских туристов

Новый сервис, направленный на оказание помощи туристам, приезжающим в Россию в составе организованных групп из Китая, будет запущен 20 апреля, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Известия".

Гостям из КНР, позвонившим на российский номер 8 (800) 775-18-69, будут предложены две опции: связаться со службой поддержки по страховым случаям или передать на автоответчик информацию о недобросовестном оказании услуг со стороны отправляющих или принимающих компаний, гостиниц, объектов посещения или общепита.

Как пояснил изданию руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, запуск call-центра — это важная мера с точки зрения создания комфортной туристской среды для граждан КНР. Благодаря этому сервису туристы смогут получать оперативную помощь в нештатных ситуациях.

При этом специалисты Ростуризма и Государственного управления по делам туризма КНР будут анализировать обращения от китайских туристов и принимать меры по дальнейшему повышению качества их обслуживания.

Сall-центр организовала ассоциация "Мир без границ", в которую входят компании, работающие в сфере приема китайских туристов. Воспользоваться "горячим телефоном" туристы смогут в любой точке России. Планируется, что в течение этого года подобный call-центр для китайских туристов, посетивших Россию, заработает и в самом Китае.

На данный момент существует множество проблем, негативно влияющих на качество обслуживания китайских путешественников в России. Заместитель исполнительного директора ассоциация "Мир без границ" Александр Агамов привел пример одной из проблем: зарегистрированные в КНР компании продают китайским туристам специальные туры за "ноль долларов" (по цене ниже себестоимости перелета и размещения). Но деньги с лихвой "отбиваются" в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят путешественников по магазинам и ресторанам, где цены завышены в несколько раз.

По информации "Мира без границ", в 2016 году в Россию только по безвизовому каналу въехало более 760 тыс. китайских туристов, что на 41% больше, чем в 2015 году. По предварительным данным, всего в прошлом году нашу страну посетило около 1,3 млн граждан КНР.