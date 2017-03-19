В Японском море прошли учения ТОФ по обнаружению и уничтожению подводной лодки

В Японском море экипажи кораблей ТОФ при поддержке противолодочной авиации успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает ЕНВ.

Корабельная ударная группа (КУГ) Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и эскадренного миноносца "Быстрый" во взаимодействии с противолодочным самолётом Ту-142 морской авиации флота отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ класса "Варшавянка", за свою бесшумность, прозванная "Чёрная дыра".

В ходе выполнения противолодочных задач экипаж самолёта Ту-142 обнаружил подводную лодку условного противника и обозначил её местоположение радиобуями, после чего передал координаты командиру КУГ.

По ходу следования в район кораблями были отработаны противолодочные манёвры, выставлены учебные минные поля, проведён комплекс мероприятий по обнаружению и классификации подводной лодки условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей. Стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.