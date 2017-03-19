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Экономика

18 марта 2017, 16:10
В правительстве решили поддержать работников угольной промышленности

В правительстве решили поддержать работников угольной промышленности

Их зарплаты будут проиндексированы почти на 8%

7 марта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФоб утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2016 год, сообщает ЕНВ.

Проект создан в соответствии с частью первой статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности".

По данным Федеральной службы государственной статистики индекс роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в Российской Федерации за 2016 год по сравнению с 2015 годом, по предварительным данным, составил 107,8%, или 1,078.

Индексация заработной платы напрямую зависит от инфляционного роста цен на потребительские товары и услуги на определённый период, которая направлена на поддержание и восстановление покупательной способности получаемых трудовых доходов.

Инфляция в России за 2016 год была самой низкой за всю новейшую историю – 5,4 процента. При этом, рост цен на продукты даже не догнал инфляцию: он составил лишь 4,6 процента.

Но, как мы можем заметить, данный проект затрагивает только работников угольной промышленности, а не все категории рабочих должностей. Всё из-за того, что добыча угля, в основном, происходит в шахтах, что является потенциально опасной деятельностью.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2002г. №516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", работники угольной промышленности уходят на пенсию на 5 лет раньше рабочих из других сфер. Поэтому затраты на индексацию заработной платы сотрудникам угольной промышленности являются обоснованными", – прокомментировала ситуацию доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ, ведущий эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева.

Метки: уголь

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