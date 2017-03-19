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Общество

18 марта 2017, 15:20
С начала года под лед в Приморском крае провалились 70 человек

С начала года под лед в Приморском крае провалились 70 человек

Четверо из них погибли

С начала года под ледовую поверхность провалились 70 человек: 4 человека не удалось спасти, еще 66 пострадавших сумели выжить самостоятельно либо при помощи очевидцев, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Специалисты настоятельно рекомендуют приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.

Как нам сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, в данный момент в крае начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим, с 15 марта введено круглосуточное дежурство на водных акваториях края.

"На данный момент в регионе задействовано семь судов на воздушной подушке, которые готовы оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй речки, полуострова Эгершельд, острова Русский", – пояснили в департаменте гражданской защиты.

Помимо этого сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы постоянно сдают экзамен по спасению людей, провалившихся под лёд. Налаживается взаимодействие с другими оперативными службами.

"За последнее время мы очень часто проводим разъяснительные работы с любителями выходить на открытое ледовое пространство", – рассказали в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края.

Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, специалисты призывают приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.

Вместе с тем в скором времени в Приморском крае будут проводиться подрывные работы на реках. В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах.

"Это позволит не допустить разливов рек и сохранить от возможного разрушения мосты", – отметил начальник инженерно-сапёрной группы Александр Пилецкий.

Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ. Спасатели просят приморцев с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Метки: МЧС, под лед, поисково-спасательная служба

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