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Общество

17 марта 2017, 19:40
Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником
Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником
Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником
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Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

19 марта в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил моряков-подводников и ветеранов подводных сил ТОФ с профессиональным праздником, сообщает ЕНВ.

Сегодня во Владивостоке в Доме офицеров флота состоялся торжественный концерт, приуроченный к празднованию Дня моряка-подводника. Офицеров штаба ТОФ, ветеранскую общественность и семьи моряков-подводников поздравили актеры театра Тихоокеанского флота. С торжественной речью и поздравлениями выступил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

Также 19 марта в День моряка-подводника во Владивостоке в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной. После марша роты почетного караула и оркестра участники мероприятия возложат цветы к мемориалу "Подводная лодка С-56" и памятному знаку "Пионерам подводного плавания на Тихом океане" и стеле "Город воинской славы".

День моряка-подводника – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации. В 2017 году праздник проходит в РФ 21-й раз (учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году).

Дата приурочена выходу 19 марта 1906 года указа императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота подводных лодок. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — "Дельфин" — была построена в 1904 году, свою военную службу она начала во Владивостоке. В 1905 году во Владивостоке было создано первое в России подразделение подводников

Метки: день Подводника, ТОФ

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