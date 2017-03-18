В Приморье сотрудники госинспекции по маломерным судам провели профилактический рейд

17 марта в городе Владивосток был проведён комплексный рейд государственной инспекции по маломерным судам. Основной целью данного мероприятия стали мониторинг ледовой обстановки, предупреждение происшествий, связанных с выходом рыбаков, а также выезда автомобилей на лёд, сообщает ЕНВ.

Так, на вертолёте МИ-8 авиационно-спасательного звена сотрудники ГИМС совершили облёт акваторий залива Петра Великого: бухт Амурского и Уссурийского залива. Таким образом, были проведены плановые предупредительные мероприятия. Работники ГИМС проконтролировали плотность льда, и места массового выхода рыбаков на лёд. Все полученные сведения сотрудники МЧС нанесли на специальную карту.

После облёта сотрудники "чрезвычайного" ведомства организовали патрулирование водного пространства на катере на воздушной подушке. В ходе рейда инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с гражданами, рассказали им о правилах безопасного поведения на льду, вручили памятки и объяснили, что выполнение элементарных мер предосторожности и экстренный вызов спасателей – это залог безопасности.

В Приморье специалисты государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят рейды на водных объектах. Силы и средства ГИМС МЧС готовы к реагированию на любые возможные происшествия.

"Мы регулярно напоминаем гражданам о запрете выхода на лёд весной, призываем их проявить сознательность и ответственность к собственной безопасности. Как правило, люди не думают, что беда может произойти именно с ними, и наша задача главная задача предупредить их о возможной опасности. Бесспорно, рыбалка – это прекрасный вид отдыха, но, не соблюдая элементарные правила безопасности, даже самый замечательный отдых может закончиться трагически. Что касается обстановки, связанной с разрушением ледового поля, то мы будем контролировать её до последней льдины", – подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Несмотря на устоявшуюся в Приморье весеннюю погоду, повышение среднесуточной температуры и все предупреждения спасателей, рыбаки любители продолжают выходить на опасный лёд.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморского края, выходя на лёд, не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности пребывания на льду, а также быть бдительными к окружающим, ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.