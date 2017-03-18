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Стиль жизни

17 марта 2017, 18:20
Российская наука "очаровывает" иностранных студентов
Российская наука "очаровывает" иностранных студентов
Российская наука "очаровывает" иностранных студентов
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Российская наука "очаровывает" иностранных студентов

Образовательная программа для студентов ДВФУ продлится месяц

15 февраля состоялся запуск совместной образовательной программы Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" и Приморского океанариума - филиала Национального научного центра морской биологии. Разработчики премьерного занятия, специалисты Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ставили целью познакомить иностранных студентов биологического профиля с эволюцией жизни в океане и теорией происхождения мира. Отличительной чертой программы стал рабочий язык экскурсии – русский, сообщает ЕНВ.

Перед студентами, прибывшими из таких экзотических стран, как Эквадор, Колумбия и Замбия, стоит амбициозная задача одновременного изучения бытового русского языка и языка специальности. Упрощать понимание терминологии "вызвались" морские обитатели океанариума. 

"Вам очень повезло оказаться в Приморском океанариуме. Вы приехали из других стран, иных континентов. Даже если ваша родина имеет выход к морю – у вас все по-другому. Только здесь вы сможете прикоснуться к такой морской флоре и фауне", - сказала в приветственном слове заместитель директора океанариума по научно-образовательной работе Ольга Шевченко. Она также отметила, что Приморский океанариум является вторым в мире по объемам воды и вмещает свыше 500 видов морских и пресноводных животных. Именно в таком окружении начинающие иностранные биологи начали свой прикладной урок русского языка специальности.

Образовательная программа для студентов ДВФУ продлится месяц. Эстафету просветительских мероприятий в океанариуме перехватят коллеги из Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, входящиев Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). Для своих подопечных вузы готовят собственные форматы мероприятий: квесты, викторины, творческие письменные работы.

Совместная программа Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" и Приморского океанариума является составной частью проекта "Очарование Тихоокеанской России".

"Раньше Владивосток представлял собой город "жесткой" силы: вооружения, укрепления, флот. Однако мы становимся свидетелями исторического преображения. Сегодня столица Приморского края является окном в Азиатско-Тихоокеанский регион, носителем "мягкой" силы, способной "очаровать" своим искусством, театром и спортом. Приморский океанариум в нашем проекте выступает в качестве флагмана отечественной науки", - поделился директор Дальневосточного филиала Александр Зубрицкий.

Проект "Очарование Тихоокеанской России" - учебно-просветительскаяпрограмма Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" по использованию потенциала важных инфраструктурных учреждений Приморского края в деле прикладного обучения иностранных студентов русскому языку специальности. Партнерами проектауже стали Хоккейный клуб "Адмирал", Приморский океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, Всероссийский детский центр "Океан", Приморская государственная картинная галерея, а также ведущие вузы края. Проект реализуется при содействии администрации Приморского края. С момента запуска проекта в конце 2016 года через программы "Очарования" прошли уже свыше 100 иностранных студентов-представителей 4 континентов. 

Метки: ДВФУ, Приморский океанариум, фонд Русский мир

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