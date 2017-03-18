В Китае по инициативе правительства и парламента будет создан специальный фонд, который будет финансировать исследования смога в Китае. Об этом накануне заявил председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает ЕНВ.

"Китай планирует создать специальный фонд для финансирования исследований проблемы смога, выделить масштабные средства для организации самых выдающихся ученых на проведение научных исследований по установлению ранее неизвестных факторов возникновения смога", - заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с китайскими и зарубежными журналистами, состоявшейся после окончания ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Цель создания фонда - разобраться в проблеме смога, что позволит эффективно бороться с загрязнением воздуха.

"В будущем чистый воздух и голубое небо предметом роскоши для нас", - заверил он.

Он также признал, что Китай действительно сталкивается с вызовами в сфере охраны окружающей среды. Проблема смога становится все более актуальной. Борьба за загрязненность воздуха – это долгий процесс, отметил премьер.

Напомним, внастоящее время проблема загрязнения воздуха стоит очень серьезно в Пекине и приграничной с ним провинции Хэбэй. Условия концентрации частиц PM2,5 в среднем составляет 128 микрограммна кубический метр.Этона 43,8 процентабольше, чемвянварепрошлогогода. Концентрациячастиц PM10 составила 189 микрограммнакубическийметрприувеличении–посравнениюспрошлымгодомростсоставил 41%.