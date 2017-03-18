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Экономика

17 марта 2017, 17:00
Индийская корпорация KGK создаст в свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов

Индийская корпорация KGK создаст в свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов

Ежемесячно на производстве будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании "АЛРОСА"

В Мумбаи вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента свободного порта Владивосток индийской компании "КГК ДВ" президенту корпорации "KGK Group" Навраттану Котари. Индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, сообщает ЕНВ.

"Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТ", - заявил управляющий директор группы компаний KGK Сандип Котари.

Запуск производства запланирован в 2017 году. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании "АЛРОСА". Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие "КГК ДВ" с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

Как прокомментировал Юрий Трутнев: "Мы заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места в России".

По словам вице-премьера, режим Свободного порта Владивосток востребован инвесторами из различных отраслей. Уже сейчас подано 270 заявок на более чем 305 млрд рублей и подписано 144 соглашения.

Индийский инвестор за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

"Содействие бизнесу в оформлении статуса резидента особых экономических режимов и реализация благоприятных финансовых и административных преференций на Дальнем Востоке - ключевая функция Корпорации. Подписание соглашения с "КГКГ ДВ" является важным шагом в формировании инфраструктурного кластера алмазно-бриллиантовой отрасли в регионе. Открывая производства на Дальнем Востоке, компании имеют уникальную возможность выхода на рынки стран АТР", - говорит генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Технология обработки алмазов в бриллианты и их производство требуют квалифицированного и профессионально подготовленного персонала. Для подготовки квалифицированных рабочих кадров планируется создание специализированного учебного центра совместно с Департаментом образования Приморского края и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"Планируется совместное создание учебного центра по ключевым компетенциям отрасли. Агентство будет привлекать квалифицированных специалистов для работы на предприятии из субъектов РФ, а так же отбирать кадры для прохождения обучения по специальной программе ООО "КГК ДВ" из числа жителей Приморского края. Работа уже началась - мы ведем подбор на ряд уникальных вакансий в штате ООО "КГК ДВ", — сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

Отметим, сегодня для получения статуса резидента свободного порта Владивосток подано 15 заявок с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 67 млрд рублей и перспективой создать 1670 рабочих мест. Статус резидента имеют 10 компаний с иностранными инвестициями на сумму более 66 млрд рублей и перспективой создать 1 451 рабочих мест.

Метки: Корпорации развития Дальнего Востока, Свободный порт Владивосток

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