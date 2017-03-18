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Общество

17 марта 2017, 15:10
Исследование: Чем гордятся жители Дальнего Востока РФ

Исследование: Чем гордятся жители Дальнего Востока РФ

Дальневосточники гордятся морем, нетронутой природой и менталитетом

"Чем можно гордиться дальневосточникам?" с таким вопросом обратились специалисты центра социальных исследований "Чёрный куб" к жителям Дальнего Востока России. Опрос проводился с 14 февраля по 10 марта 2017 года во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, всего в нём приняло участие 8900 человек, сообщает ЕНВ.

Особенно жители Дальнего Востока гордятся морем и его ресурсами (65%), нетронутой, "неиспорченной", как на западе России, природой (63%). На третьем месте в этом списке стоят сами дальневосточники. Так, 58% респондентов сказали, что гордятся дальневосточным менталитетом. Опрошенные отмечали такие качества жителей региона как патриотизм, умение сопереживать, отзывчивость, а также готовность всегда и всем прийти на помощь.

В списке также оказались рыбодобывающий (43%) и Тихоокеанский (35%) флоты. Примерно каждый третий (32%) опрошенный дальневосточник гордится огромными запасами ресурсов на Дальнем Востоке. 12% упомянули новый космодром "Восточный", 7 % – туристические места Дальнего Востока, в частности, вулканы Камчатского края, острова Курильской гряды, объекты Владивостокской крепости, постройки саммита АТЭС и др. Примерно столько же людей гордятся повышенным вниманием к развитию Дальнего Востока со стороны президента России и федеральных властей.

Это основные предметы для гордости дальневосточников, но далеко не все. В некоторых случаях жители Дальнего Востока в качестве предмета для гордости называли своих детей (3%), семью (1,4%), себя самого (1,2%). При этом 9% респондентов в ходе опроса подчеркнули, что в отношении Дальнего Востоке им нечем гордиться.

"Данные, полученные в результате опроса общественного мнения, свидетельствуют о том, что жители Дальнего Востока без труда способны найти поводы для гордости за свой регион. Они чётко осознают и свою роль в жизни России. Гордость за свой регион также важна, как и гордость за страну в целом, и региональный патриотизм не должен быть меньше, чем государственный", — прокомментировал результаты опроса директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

Метки: ДВ, исследование, соцопрос

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