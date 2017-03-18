Специалисты рекомендуют собственникам жилья принять решение об оплате за ОДН по приборам учета

Решение об оплате за ОДН по приборам учета жители могут принять на общедомовом собрании. В домах, где нет счётчиков, оплата производится по действующему нормативу. О порядке начисления и оплаты за ОДН рассказал Губернатор Владимир Миклушевский в эфире программы "Блиц. Владимир Миклушевский", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Глава региона подчеркнул, что изменения с начала 2017 года в порядке начисления оплаты за расходы на общедомовые нужды вызвало непонимание не только у жителей Приморья, но и по всей России. Он пояснил, что введение норматива стимулировало жителей устанавливать приборы учёта.

"Сейчас принято, на мой взгляд, несколько странное решение всех уравнять, независимо, есть прибор учёта или его нет. Я обратился в Правительство России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учета, но при этом не выше действующего норматива", – заявил Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, уже поступили разъяснения Минстроя России, что до 1 июня 2017 года, когда должны быть утверждены новые нормативы, начисление и оплата за ОДН производится так, что у кого стоят приборы учёта, платят по их показаниям, а у кого таковых нет – производят оплату по ранее установленному нормативу.

Специалисты рекомендуют собственникам жилья общим собранием принять решение производить оплату за ОДН только по приборам учёта. Это позволяют сделать и разъяснения Минстроя России.

Напомним, до 1 января 2017 года нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды применялись, если многоквартирный дом не был оборудован общедомовым прибором учета. В домах с установленными счётчиками расчет за общедомовые нужды производился исходя из фактических показаний приборов учета.

Новый порядок расчета за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в доме, предусматривает их оплату только по норматив, независимо от наличия общедомовых приборов учета. При этом действующее законодательство не учитывает фактические показания общедомовых приборов учета.

С начала 2017 года оплату за ОДН выставляют управляющие компании и ТСЖ, которым данные по потреблению предоставляют ресурсоснабжающие организации – Водоканал, ДЭК, ДГК, так как платёж переведён с коммунальной услуги в жилищную. Раньше ресурсноснабжающие организации выставляли счет непосредственно жителям.

В настоящее время государственная жилищная инспекция Приморского края по обращению граждан о правильности выставления счетов за ОДН проводит проверки управляющих компаний и ТСЖ. Жилищные инспекторы подчёркивают, что выставлять счета за потреблённые ресурсы обслуживающие организации должны только по приборам учёта. С начала года в инспекцию поступило 355 таких обращений. Зачастую, на одну управляющую компанию поступает до нескольких десятков жалоб. Поэтому специалисты инспекции объединяют такие обращения. Так, сейчас ведомство проводит 64 проверки, запланировано ещё 11 проверок.

По их результатам, если будет выявлено нарушение управляющей компании при начислении платы за ОДН, то она должна произвести перерасчёт. Уже в следующем месяце несколько управляющих компаний Приморья проведут перерасчет за ОДН. Сейчас жилищная инспекция организует выездные семинары в муниципалитетах, на них мы приглашаем представителей местных администраций, управляющих компаний и жителей.

Необходимо отметить, что именно управляющие компании должны информировать жильцов, разъяснять им порядок начисления платежей, из чего они складываются. Тогда у собственников жилья будет понимание того, откуда в коммунальных квитанциях берутся те или иные цифры. Деньги, не оплаченные жильцами за оказанные услуги, в первую очередь не доходят до самих "управляек". Поэтому именно обслуживающие организации должны быть заинтересованы в том, чтобы их работа была прозрачна для населения.