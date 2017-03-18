Верховный суд РФ получит право создавать вузы и назначать ректоров

Законопроект, согласно которому Верховный суд РФ получит право создавать и реорганизовывать подведомственные образовательные учреждения и назначать в них ректоров, внесён на рассмотрение Государственной Думы, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Авторами документа стали депутаты от "Единой России". Соответствующие изменения предлагается внести в конституционный закон "О Верховном суде РФ".

Как следует из текста поправок, председатель ВС РФ будет уполномочен определять имя ректора, который возглавляет подведомственные суду научные и образовательные организации, а также представлять президенту России предложения о создании и реорганизации федеральных госорганизаций в сфере образования.

Также судебный орган получит право самостоятельной подготовки кадров. Для этого ВС РФ будет определять квоту целевого приёма в вузы и организации среднепрофессионального образования на обучение за счёт бюджета. Кроме того, в компетенцию суда войдёт профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников судебной системы и проведение научных исследований.

"Указанные изменения будут способствовать повышению квалификации и профессионального уровня работников судебной системы, а также развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в области организации и деятельности судебной системы, осуществляемых в указанных научных и образовательных организациях", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Согласно ст. 21 федерального конституционного закона о Верховном суде, ВС РФ может быть учредителем федеральных государственных бюджетных учреждений, данные поправки расширяют этот перечень. Законопроектом предлагается наделить правом Верховный суд учреждать научные и образовательные организации. Соответственно, председатель Верховного суда, в случае принятия поправок к конституционному закону, сможет назначать ректоров (директоров) научных и образовательных учреждений, но только подведомственных самому суду", - прокомментировала законопроект заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, ведущий политолог Наталья Коломейцева.