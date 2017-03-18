В Партизанском районе компания использовала сельхозземлю для добычи песка

В Приморье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного распоряжения земельным участком, в результате которого причинен многомиллионный экологический ущерб, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Прокуратура Партизанского района Приморского края провела проверку законности действий должностных лиц местной администрации при выдаче разрешения на земельный участок строительной компании.

Установлено, что администрация Партизанского муниципального района выдала ЗАО "Строитель-43" разрешение на проведение работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Между тем, у администрации этого муниципального района не было полномочий распоряжаться данным земельным участком, поскольку последний, согласно утвержденным правилам землепользования и застройки, располагался на территории Владимиро-Александровского сельского поселения.

Более того, данный участок фактически эксплуатировался компанией для добычи песка и песчаной смеси без его перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли соответствующей категории.

Между тем, в соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" основным принципом оборота земель такой категории является сохранение их целевого использования.

Согласно проведенным специалистами ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" расчетам размер вреда, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил свыше 39 млн. рублей.

В связи с выявленными нарушениями в области охраны окружающей среды и природопользования прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы), в суд направлено исковое заявление о взыскании с ЗАО "Строитель-43" суммы причиненного экологического ущерба.

По постановлениям прокурора должностное лицо общества и непосредственно юридическое лицо подвергнуты административному штрафу на общую сумму 35 тыс. рублей.

Материалы проверки деятельности должностных лиц администрации района были направлены прокурором в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры района.