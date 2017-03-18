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17 марта 2017, 12:20
Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного

Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного

Льготное кредитование получила приморская компания ООО "Черниговский продукт"

Приморский региональный филиал АО "Россельхозбанк" начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования, сообщает ЕНВ.

Льготное кредитование в регионе уже получила компания ООО "Черниговский продукт".

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 25 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

"Благодаря новому порядку кредитования и оперативной работе Приморского филиала Россельхозбанка наше предприятие получило  кредит на покупку новой техники – тракторов и сеялок, что позволит нам оперативно приступить к посевной", – отметил директор и учредитель ООО "Черниговский продукт" Кирилл Хижинский.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.

Метки: АПК, Россельхозбанк

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