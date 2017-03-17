Сергей Диденко: Лесопожарный период 2017 года необходимо пройти с наименьшими потерями

Сенсационное для Дальнего Востока заявление сделал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, выступая на выездном совещании Федерального агентства лесного хозяйства (о. Русский, г. Владивосток, 16 марта). Суть доклада - у регионов, где традиционно высока угроза природных пожаров, есть все шансы пройти лесопожарный период с наименьшими потерями и достичь положительных результатов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Форум посвящался эффективности полномочий в области лесных отношений субъектами России в 2016 году и задачам на текущий год. Находясь в рабочей поездке по Приморскому краю, руководитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России принял участие в совещании и сделал доклад о необходимости действенных, а не формальных профилактических мер. За основу выступления генерал Диденко взял сибирский опыт прошлого года. Комплекс превентивных мер, которые Сергей Диденко предлагает активно внедрять в практику главам всех регионов и муниципалитетов, был озвучен в очередной раз.

Прежде всего, это организация всестороннего и непрерывного мониторинга территории для своевременного обнаружения возгораний в природной среде и незамедлительное реагирование на происшествие.

Своевременное введение на территориях особого противопожарного режима и режима "Чрезвычайная ситуация", а также выявление и пресечение требований российского законодательства в области пожарной безопасности всеми надзорными ведомствами.

Это эффективная работа профилактических межведомственных групп на протяжении всего пожароопасного периода. Это "ноу-хау" сибиряков, и специалисты СРЦ охотно делятся методическими рекомендациями по созданию таких групп и их оснащению.

Это создание в регионах института сельских старост, которые в отдалённых населённых пунктах, фактически, являются "глазами" и "ушами" органов исполнительной власти, и тесное взаимодействие старост с муниципальными едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС), состояние которых должно соответствовать установленным стандартам. А ЕДДС, в свою очередь, на короткой связи со всеми диспетчерскими и дежурными службами региональных, федеральных, ведомственных структур, и, прежде всего, с оперативными подразделениями МЧС России.

Это лишь часть широкого спектра превентивных мер, целенаправленное применение которых даёт положительный результат. В Дальневосточном федеральном округе ничего подобного до сих пор не предпринималось. А отдельные профилактические мероприятия, как показывает жизнь, бесполезны. Между тем, на территории округа из 9 субъектов 5 горят практически ежегодно - Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская области, Якутия.

Пользуясь высокой трибуной лесного форума, Сергей Диденко призвал все заинтересованные стороны проявить активную позицию и изменить ситуацию с природными пожарами к лучшему.