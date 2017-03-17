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Общество

16 марта 2017, 19:00
Первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит в Приморье на следующей неделе

Первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит в Приморье на следующей неделе

Эти устройства спасут рынок поддержанных автомобилей из-за рубежа в Приморье

Как рассказали в АО "ГЛОНАСС" специалисты по разработкам упрощенной системы вызова экстренных служб поддержаных иномарок закончили свои проекты. Первая партия устройств прибудет в регион уже на следующей неделе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

АО "ГЛОНАСС" совместно с Минпромторгом, администрацией Приморского края, ГИБДД и таможенными органами Российской Федерации закончили свои разработки упрощенной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и теперь находятся на конечной стадии согласования документальной части по оснащению подержанных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб. Врио генерального директора АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля первым сообщил, что первая партия упрощенных устройств прибудет во Владивосток уже очень скоро.

"В 20-х числах марта в Приморский край прибудет первая партия устройств вызова экстренных оперативных служб. После прохождения процедуры аккредитации сервисные центры будут готовы приступить к оснащению терминалами ввозимых из-за рубежа транспортных средств", – рассказал врио генерального директора АО "ГЛОНАСС".

В АО "ГЛОНАСС" также сообщили, что главные эксперты компании в скором времени также приедут во Владивосток. Во время их поездки "будут заключены соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации, устройствами вызова экстренных оперативных служб". Во время встречи с инициативной группой Андрей Жерегеля пообщался с представителями автомобильного бизнеса Приморского края и ответил на все интересующие вопросы.

Отметим, с начала нового года на территории страны возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну поддержаных автомобилей. Это было связано с изменением системы постановки иностранных автомобилей на учет – теперь нужно было в обязательном порядке устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС". По подсчетам специалистов, на таможенных складах региона застревало около 1,5 тысячи автомобилей. В результате пострадало огромное количество предприятий бизнеса различной направленности Приморья и тысячи людей.

С 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторг стал создавать упрощенную систему установки устройств системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанных иномарках.

Глава края Владимир Миклушевский подчеркнул, что "ЭРА-ГЛОНАСС" – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, она позволит сохранить тысячи человеческих жизней, но ею должны быть оснащены не только новые, но и поддержаные автомобили.

Метки: ЭРА-ГЛОНАСС

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