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Экономика

16 марта 2017, 18:20
Кредитным организациям будут возмещены недополученные доходы по кредитам

Кредитным организациям будут возмещены недополученные доходы по кредитам

Программа 6.5 считается весьма эффективным инструментом доступа субъектов МСП

13 марта был предложен проект Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям из федерального бюджета. Предложение поступило на Федеральный портал проектов нормативно правовых актов (НПА). Суть проекта в том, что кредитным организациям будут возмещены недополученные доходы по кредитам, которые были выданы малым и средним предприятиям либо организациям, поддерживающим инфраструктуру данных предприятий, сообщает ЕНВ.

Проектом устанавливаются цели, условия и порядок предоставления субсидий по льготной ставке кредитным организациям, выдающим кредиты малым и средним предприятиям. Также он определяет программу льготного кредитования субъектов МСП, которая должна стать альтернативой действующему механизму стимулирования кредитования субъектов МСП (т.н. программа 6.5). Программа 6.5 считается весьма эффективным инструментом доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, ей пользуется большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. В целях исключения нагрузки на Банк России новый проект предусматривает кредитование по ставке на уровне ключевой 9,6 % для среднего бизнеса и 10,6 % для малого бизнеса. Разница между значением ключевой ставки Банка России на дату выдачи кредита и 6,5% будет компенсирована за счёт средств федерального бюджета.

Банки, которые изъявят желание участвовать в программе, должны подать заявку в АО "Корпорация "МСП", которая осуществляет отбор и рассчитывает для банков-участников лимиты по Программе. Процедурой отбора должен заниматься совет директоров АО "Корпорация "МСП", причём результаты отбора, включение/исключение банков из перечня, размеры лимитов, перераспределение лимитов должны рассматриваться на заседаниях данного совета. Список банков, одобренных к участию в программе, должен быть предоставлен в Минэкономразвития России.

Задача Минэкономразвития - в реализации процедуры ежемесячного возмещения недополученных доходов и разницы между значением ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита и 6,5%.

В случае снижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до уровня 6,5% (либо ниже) по кредитам для малых и средних предприятий предоставление субсидий может прекратиться с 1 апреля 2017 года, и для возобновления субсидирования может понадобиться решение Правительства РФ. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка субсидирования осуществляется Минэкономразвития России и федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за надзор в финансово-бюджетной сфере. 

Метки: АПК, кредитование, субсидии

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