Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Новости компаний

16 марта 2017, 16:40
Минкультуры наведет порядок в детском отдыхе

Минкультуры наведет порядок в детском отдыхе

Предполагается, что в скором времени туроператоры детского отдыха будут отчитываться перед ведомством

10 марта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказа Минкультуры России "Об утверждении общих требований к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти оместе, сроках и длительности прохождения таких маршрутов", сообщает ЕНВ.

Проект приказа предлагает установить общие требования к туристским маршрутам для прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися к организациям отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Законопроект устанавливает конкретные характеристики туристского маршрута, которые должны соответствовать общим требованиям государственного стандарта на соответствующий вид услуги и требованиям действующих нормативных документов.

В Программе описывается каждый день пребывания туристов на маршруте, дается описание основного маршрута по протяженности, рельефу местности и характеру дорог; описание темы экскурсии. Указывается распорядок каждого дня маршрута с перечнем туристско-экскурсионных мероприятий.

"Информация о туристском маршруте, указанная в Паспорте туристского маршрута, должна быть доведена непосредственно до потребителей услуг – несовершеннолетних туристов, а также их родителей или законных представителей, заключивших договор о реализации туристского продукта", - отмечает в проекте приказа Министерства культуры РФ.

При этом, с территориальными подразделениями Минкультуры туроператоры, организующими детский отдых, должныбудутсогласовыватьпаспорт маршрута.

Данный проект нормативного акта является продолжениемфедерального закона от 28.12.2016 N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", т.к. он напрямую затрагивает охрану отдыха детей.

В России нет единого органа, который бы курировал детский отдых. Не существует ни одного федерального ведомства, в компетенцию которого входили бы все вопросы отдыха детей. В, казалось бы, профильных министерствах –Минобрнауки, Минздраве или Минтруде – лагерями занимаются лишь опосредованно. К примеру, Минтруд в основном собирает статистические данные от регионов.

На этих министерствах лежит основная ответственность, но выглядит это везде по-разному. Скажем, во Владивостоке летний отдых находится в ведении отдела культуры городской администрации, как в большинстве регионов, в Дальнегорске – в ведении отделасоцразвития, а где-то за детские лагеря отвечает отдел по делам молодёжи и спорта. "В итоге у семи нянек дитя без глаза", - отмечают эксперты.

2016 год выдался особенно богат на различные скандалы в сфере детского летнего отдыха. Например, в Чувашии возбудили дело о педофилии в детском оздоровительном лагере, где жертвой стала 8-летняя девочка. Также было возбуждено уголовное дело по гибели ребенка в подмосковном лагере "Зеленый шум". Но, самой ужасной трагедией стал случай в Карелии, когда при сплавах на лодках в июне погибло 14 школьников.

В министерстве культуры отмечают, что работа над данным проектом началась ещё до всех этих трагических событий. Датой окончания общественного обсуждения является 24 марта 2017 года.

Метки: дети, отдых, туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дороги агломерации Владивостока вскоре станут более безопаснымиДороги агломерации Владивостока вскоре станут более безопасными
вчера, 11:40
В администрации края рассказали какие участки дорожного полотна отремонтируют на юге Приморья в этом году
Россельхозбанк поддерживает фермеров ПриморьяРоссельхозбанк поддерживает фермеров Приморья
15 марта 2017, 12:20
За время сотрудничества с клиентом Приморский филиал Россельхозбанка предоставил ИП ГФКХ МихаилуМишину финансирование на общую сумму более 16 млн. руб
На сайте авиакомпании "Аврора" дальневосточники смогут оформить визуНа сайте авиакомпании "Аврора" дальневосточники смогут оформить визу
07 марта 2017, 14:20
Клиенты авиакомпании смогут получить визу в более чем 30 стран

Последние новости

Сергей Диденко: Лесопожарный период 2017 года необходимо пройти с наименьшими потерямиСергей Диденко: Лесопожарный период 2017 года необходимо пройти с наименьшими потерями
вчера, 20:30
На дальневосточной территории 9 субъектов 5 из которых горят практически ежегодно
Первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит в Приморье на следующей неделеПервая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит в Приморье на следующей неделе
вчера, 19:00
Эти устройства спасут рынок поддержанных автомобилей из-за рубежа в Приморье
Кредитным организациям будут возмещены недополученные доходы по кредитамКредитным организациям будут возмещены недополученные доходы по кредитам
вчера, 18:20
Программа 6.5 считается весьма эффективным инструментом доступа субъектов МСП

От первого лица

Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 4

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+