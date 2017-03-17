Минкультуры наведет порядок в детском отдыхе

10 марта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказа Минкультуры России "Об утверждении общих требований к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти оместе, сроках и длительности прохождения таких маршрутов", сообщает ЕНВ.

Проект приказа предлагает установить общие требования к туристским маршрутам для прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися к организациям отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Законопроект устанавливает конкретные характеристики туристского маршрута, которые должны соответствовать общим требованиям государственного стандарта на соответствующий вид услуги и требованиям действующих нормативных документов.

В Программе описывается каждый день пребывания туристов на маршруте, дается описание основного маршрута по протяженности, рельефу местности и характеру дорог; описание темы экскурсии. Указывается распорядок каждого дня маршрута с перечнем туристско-экскурсионных мероприятий.

"Информация о туристском маршруте, указанная в Паспорте туристского маршрута, должна быть доведена непосредственно до потребителей услуг – несовершеннолетних туристов, а также их родителей или законных представителей, заключивших договор о реализации туристского продукта", - отмечает в проекте приказа Министерства культуры РФ.

При этом, с территориальными подразделениями Минкультуры туроператоры, организующими детский отдых, должныбудутсогласовыватьпаспорт маршрута.

Данный проект нормативного акта является продолжениемфедерального закона от 28.12.2016 N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", т.к. он напрямую затрагивает охрану отдыха детей.

В России нет единого органа, который бы курировал детский отдых. Не существует ни одного федерального ведомства, в компетенцию которого входили бы все вопросы отдыха детей. В, казалось бы, профильных министерствах –Минобрнауки, Минздраве или Минтруде – лагерями занимаются лишь опосредованно. К примеру, Минтруд в основном собирает статистические данные от регионов.

На этих министерствах лежит основная ответственность, но выглядит это везде по-разному. Скажем, во Владивостоке летний отдых находится в ведении отдела культуры городской администрации, как в большинстве регионов, в Дальнегорске – в ведении отделасоцразвития, а где-то за детские лагеря отвечает отдел по делам молодёжи и спорта. "В итоге у семи нянек дитя без глаза", - отмечают эксперты.

2016 год выдался особенно богат на различные скандалы в сфере детского летнего отдыха. Например, в Чувашии возбудили дело о педофилии в детском оздоровительном лагере, где жертвой стала 8-летняя девочка. Также было возбуждено уголовное дело по гибели ребенка в подмосковном лагере "Зеленый шум". Но, самой ужасной трагедией стал случай в Карелии, когда при сплавах на лодках в июне погибло 14 школьников.

В министерстве культуры отмечают, что работа над данным проектом началась ещё до всех этих трагических событий. Датой окончания общественного обсуждения является 24 марта 2017 года.