В Приморье возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны неустановленных должностных лиц департамента градостроительства Приморского края, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, в период времени с декабря 2015 года по апрель 2016 года неустановленные должностные лица департамента градостроительства Приморского края, по халатности не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, предусмотренное соответствующим мероприятием государственной программы. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан – детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, вследствие применения мер административного взыскания к Администрации Приморского края за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, то есть, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ, на общую сумму не менее 4,32 млн рублей, причинен крупный ущерб бюджету Приморского края. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установленное всех обстоятельств произошедшего. Преступление выявлено Прокуратурой Приморского края.