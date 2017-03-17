Корвет "Совершенный" выполнил первые артиллерийские стрельбы

В рамках заводских ходовых испытаний была проверена работа 100-мм артустановки
Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), успешно провел артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, сообщает ЕНВ.
Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа заводских ходовых испытаний, экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы, в частности, проверялась работа 100 –мм артиллерийской установки. По словам представителей экипажа, стрельба прошла успешно, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.
В ближайшее время экипажу предстоит провести стрельбы из всех видов вооружения корабля, провести учения по ПВО. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией БФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.
В ходе проведения ЗХИ, экипаж корабля совместно с представителями промышленности уже проверил работоспособность систем и механизмов корвета в море. Также проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.
Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.
Корвет "Совершенный" - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
Метки: ТОФ