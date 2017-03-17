Корвет "Совершенный" выполнил первые артиллерийские стрельбы

Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), успешно провел артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, сообщает ЕНВ.

Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа заводских ходовых испытаний, экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы, в частности, проверялась работа 100 –мм артиллерийской установки. По словам представителей экипажа, стрельба прошла успешно, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

В ближайшее время экипажу предстоит провести стрельбы из всех видов вооружения корабля, провести учения по ПВО. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией БФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.

В ходе проведения ЗХИ, экипаж корабля совместно с представителями промышленности уже проверил работоспособность систем и механизмов корвета в море. Также проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.