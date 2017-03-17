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Политика

16 марта 2017, 14:50
Сельхозпроизводители края готовятся к весенне-полевым работам

Сельхозпроизводители края готовятся к весенне-полевым работам

По данным Россельхозцентра, под плановые посевные площади хозяйства края обеспечены семенами на 100 процентов

На заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию депутаты рассмотрели вопрос о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ в 2017 году сельхозпроизводителями Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В работе комитета приняла участие сенатор от Законодательного Собрания Приморского края Людмила Талабаева. "Недавно в Совете Федерации был рассмотрен вопрос о подготовке к весенним полевым работам, - сказала она. –Этот вопрос очень важен для нас. Благодаря финансовой поддержке, сельское хозяйство страны в прошлом году показало очень хороший результат. Сельхозпроизводителям было выделено много федеральных и региональных средств. Для них эта поддержка очень важна".

Перед депутатами с докладом выступил Денис Бочкарев, вице-губернатор Приморского края, курирующий сельское хозяйство региона. "Организационная работа в этом году проведена достаточно неплохо: в феврале, что почти на месяц раньше прошлогоднего, с сельскохозяйственными товаропроизводителями уже заключено 576 соглашений, - сообщил он. - Создан краевой штаб по подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных работ, работает "Горячая линия". Информация с мест и работа наших специалистов показывает, что серьезных и каких-то глобальных угроз по срыву проведения весенне-полевых работ на территории края нет".

По словам Дениса Бочкарева, один из основных показателей для успешного проведения весенне-полевых работ – это количество поднятой зяби. "Ежегодно нам удается в пределах 60 процентов всех посевных площадей обеспечить зябью – это около 200 тысяч гектаров, - отметил он. - В прошлом году в связи с неудовлетворительными погодными условиями, а все мы помним, что по краю прошел мощный тайфун,сельхозпредприятия зябью себя не обеспечили – подняли на 37 процентов меньше, чем в предыдущем году. Поэтому нам необходимо настраиваться на значительное увеличение весенней вспашки. Но пока делать оптимистичные прогнозы рано, потому что многое будет зависеть от погодных условий".

В этом году планируется засеять 460 тысяч гектаров пахотных земель, что на 25,3 тысячи гектаров больше уровня 2016 года.Из них ранние зерновые - 43,5 тыс. га (увеличение на 3,2 процента к уровню прошлого года), кукуруза – 42 тыс. га (увеличение на 1,7 процента), соя – 269,7 тыс. га (увеличение на 10,8 процента), картофель и овощи - на уровне прошлого года.

По данным Россельхозцентра, под плановые посевные площади хозяйства края обеспечены семенами на 100 процентов.

"Даже если учитывать, что в северных районах края, таких как Пожарский и Дальнереченский наблюдается дефицит семян, как в качественном, так и в количественном отношении, то в районах, где работают семеноводческие хозяйства – это Уссурийский, Октябрьский, Хорольский – имеются семена на реализацию", - сообщил Денис Бочкарев.

По информации департамента сельского хозяйства Приморского края, хозяйствами края приобретено около 25 тысяч тонн минеральных удобрений, что в 2раза выше уровня прошлого года. Также в наличии свыше 6 тысяч единиц техники. Высокая готовность техники отмечается в хозяйствах Артемовского городского округа, Октябрьского, Ольгинского и Черниговского районов. Всего в весенне-полевых работах 2017 года будет задействовано свыше 3 тысяч механизаторов.

"На проведение посевной кампании необходимо 15,5 тысячи тонн дизельного топлива и бензина. Сейчас в хозяйствах края имеется запас топлива –около 600 тонн, остальное будет приобретаться по мере необходимости. С компаниями-поставщиками ГСМ договора, в основном, уже заключены", - отметил Денис Бочкарев.

Доклад вице-губернатора вызвал оживленное обсуждение среди депутатов краевого парламента. Вопросы, которые обсуждались на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию, касались различных аспектов подготовки к весенне-полевым работам: страхование сельхозпроизводителей, финансовая поддержка хозяйств края, развитие семеноводства, обеспечение зерном сельхозпользователей, реконструкция мелиоративных сооружений.

"Сейчас в Приморье ведется активная поддержка сельхозпроизводителей, - сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. –Субсидии для сельского хозяйства сохранены в полном объеме. В середине марта хозяйства края выходят в поля, и в настоящее время ведется подготовка к весенне-полевым работам. Хотя этот год обещает быть дождливым, но,я полагаю, что сельхозпроизводители к этому готовы. Всего в крае 650 тысяч гектаров пашни. В тоже время, часть пахотных земель не может быть задействована в сельхозработах. Это объясняется тем, что очень остро стоит так называемый "ханкайский вопрос" - из-за поднятия уровня озера Ханка прибрежные земли будут потеряны для сельскохозяйственного использования. Но эти вопросы наш комитет не оставил без внимания, а на федеральном уровне уже создана комиссия, которая будут заниматься этой проблемой. Также получат федеральную помощь те хозяйства, которые пострадали от прошлогоднего паводка. В любом случае сельхозпроизводители не останутся без поддержки".

Метки: ЗСПК

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