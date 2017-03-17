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Стиль жизни

16 марта 2017, 13:40
Участник арт-резиденции "Заря" из Южной Кореи представит проект по итогам пребывания во Владивостоке

Участник арт-резиденции "Заря" из Южной Кореи представит проект по итогам пребывания во Владивостоке

Для просмотра перформанса зрителям потребуется установка приложения Google Translate

19 марта в 19:00 в мастерской арт-резиденции "Заря" (цех ЦРМ, 5 вход) состоится презентация проекта Суджин Ли "deltitnu — Дельтиту". В рамках презентации также пройдет перформанс, начало в 20:00. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Южнокорейская видеохудожница Суджин Ли (Sujin Lee) представит два новых проекта, созданных во время пребывания в арт-резиденции "Заря". Один из них — интерактивный перформанс, на создание которого художницу сподвиг собственный опыт состояния "подвешенности" между разными языками. Проект отражает непрекращающийся интерес Ли к изучению отношений между письменной и устной речью. Здесь она обращает внимание зрителей на паузы, дискомфорт, заминки, сомнения и неверное понимание в процессе перевода. Другой проект — видео, в котором художница накладывает виды локаций, обнаруженных ею во Владивостоке, на музыку композитора Бретта Сроке, записанную совместно с его группой Ergo. Общее название отсылает к английскому слову "untitled", прочитанному в обратном направлении, и его переводу на русский посредством Google Translate. Во время презентации можно будет лично пообщаться с художницей о ее опыте резиденции и подробнее узнать о содержании представленных работ.

Для просмотра перформанса зрителям потребуется установка приложения Google Translate для смартфона с функцией автоматического распознования. Все желающие смогут воспользоваться им для считывания и перевода текста.

Суджин Ли (р. 1978, живет и работает в Сеуле) работает с языком, используя комбинации текстов, видео и перформанс. Она получила степени бакалавра искусств в Институте Мэриленда и магистра в Университете Нью-Йорка. Участвовала в таких резиденциях, как Millay Colony for the Arts, Blue Mountain Center, I-Park и Newark Museum. Принимала участие в программе Artist in the Marketplace в Художественном музее Бронкса, Emerge Program в Центре современного искусства Aljira. Она также получила стипендию A.I.R. Gallery в 2012-2013 гг. и грант SeMA в 2016 г. Больше о художнице можно узнать на ее персональном сайте.

Метки: выставка, Заря

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