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Китай

16 марта 2017, 12:10
Новейшие беспилотные летательные аппараты разрабатываются в Китае

Новейшие беспилотные летательные аппараты разрабатываются в Китае

В КНР разрабатывают "беспилотники", работающие на солнечных батареях, а также невидимые БПЛА

Китайский институт корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) уже приступил к разработке БПЛА на солнечных батареях иневидимого БПЛА, сообщает ЕНВ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ужеявляются важной частью военной стратегии Китая. В стране разрабатывается и производится полный спектр БПЛА, в том числе, ударные CASCRainbowCH-4/CH-5, AVICCloudShadow и CAIGWingLoong, аналогичные MQ-9 Reaper, стелс-БПЛА AVICSharpSword, а также GuizhouSoarDragon, аналогичный RQ-4 GlobalHawk.

Основным преимуществом БПЛА является существенно меньшая стоимость их создания и эксплуатации (при условии равной эффективности выполнения поставленных задач). По экспертным оценкам, боевые БПЛА наивысшего уровня сложности стоят приблизительно $6 млн. долл. США, в то время как стоимость сопоставимого пилотируемого истребителя на Западе составляет около 100 миллионов долларов

В плане информационной войны БПЛА обладает превосходствами в разведке с функцией видеофиксации высокого разрешения, противолодочных операциях, воздушном подавлении. БПЛА в Китае используются не только военными, но и используются для аэрофотосъемки, патрулирования, геодезических изысканий, мониторинга различных объектов.

Также Третий институт Корпорации уже разработал для пользователей БПЛА невидимый самолет-мишень высокой скорости на большой высоте. 

Метки: БПЛА

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